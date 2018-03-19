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كُتّاب وآراء
تأجيل محاكمة معتقلي "أحداث جرادة" في وجدة
قضت المحكمة الابتدائية بوجدة بتأجيل الحكم في ملف المعتقلين الثلاثة على خلفية حراك جرادة؛ أمين مقيلش، ومصطفى الدعينين، وعزيز بوتشيش، إلى 26 من مارس الجاري، بعد أن مثلا أمام العدالة اليوم الاثنين.
مصادر من داخل "لجنة حراك جرادة" أوردت في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن لجنة دعم الحراك الشعبي بوجدة نظمت وقفة أمام المحكمة، حضرها ما يقارب 200 شخص، رفعوا خلالها شعارات منددة بالوضع الذي تعيشه جرادة، مطالبين بإطلاق فوري لسراح المعتقلين، وتوفير بديل اقتصادي، ورفع الحصار الأمني عن مدينة جرادة.
وأكدت مصادر الجريدة أن "طلبة جامعة محمد الأول بوجدة قاموا بإنزال كثيف، ونظموا شكلا احتجاجيا مستقلا، نددوا فيه بما أسموه "التدخل العنيف في حق المتظاهرين، وغياب بديل حقيقي ينقذ الجرادين من مآسي الاشتغال داخل 'الساندريات' التي أنهكت الشيوخ والأطفال".
وأَضافت المصادر ذاتها أن الأجواء عادت للهدوء وسط المدينة، مع فتح دردشات وحلقات نقاش في مناطق ولاد عمر وساحة المنار، وحاسي بلال، التي تُعد بؤرة المواجهات التي جرت في وقت سابق لاحتضانها اعتصامات ووقفات أمام "الساندريات".
وكانت لجنة حراك جرادة حملت السلطات المحلية مسؤولية الأحداث الدامية التي جرت بين المتظاهرين والقوات العمومية، الأربعاء الماضي، كما أدانت موجة "الاعتقالات والمطاردات والمداهمات في صفوف النشطاء بشكل يعتبر خرقا سافراً لكل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية"، وفق بلاغ سابق لها.
من جهتها سجلت وزارة الداخليةّ "بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية، بعضها بليغة، نقل إثرها المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة. كما أحرقت 5 سيارات تابعة للقوات العمومية، وألحقت أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات.
* صحافي متدرب
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
والسلام.
المرجو النشر، وشكرا