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الرئيسية | جهات | تأجيل محاكمة معتقلي "أحداث جرادة" في وجدة

تأجيل محاكمة معتقلي "أحداث جرادة" في وجدة

تأجيل محاكمة معتقلي "أحداث جرادة" في وجدة
نورالدين إكجان*
الاثنين 19 مارس 2018 - 20:18

قضت المحكمة الابتدائية بوجدة بتأجيل الحكم في ملف المعتقلين الثلاثة على خلفية حراك جرادة؛ أمين مقيلش، ومصطفى الدعينين، وعزيز بوتشيش، إلى 26 من مارس الجاري، بعد أن مثلا أمام العدالة اليوم الاثنين.

مصادر من داخل "لجنة حراك جرادة" أوردت في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن لجنة دعم الحراك الشعبي بوجدة نظمت وقفة أمام المحكمة، حضرها ما يقارب 200 شخص، رفعوا خلالها شعارات منددة بالوضع الذي تعيشه جرادة، مطالبين بإطلاق فوري لسراح المعتقلين، وتوفير بديل اقتصادي، ورفع الحصار الأمني عن مدينة جرادة.

وأكدت مصادر الجريدة أن "طلبة جامعة محمد الأول بوجدة قاموا بإنزال كثيف، ونظموا شكلا احتجاجيا مستقلا، نددوا فيه بما أسموه "التدخل العنيف في حق المتظاهرين، وغياب بديل حقيقي ينقذ الجرادين من مآسي الاشتغال داخل 'الساندريات' التي أنهكت الشيوخ والأطفال".

وأَضافت المصادر ذاتها أن الأجواء عادت للهدوء وسط المدينة، مع فتح دردشات وحلقات نقاش في مناطق ولاد عمر وساحة المنار، وحاسي بلال، التي تُعد بؤرة المواجهات التي جرت في وقت سابق لاحتضانها اعتصامات ووقفات أمام "الساندريات".

وكانت لجنة حراك جرادة حملت السلطات المحلية مسؤولية الأحداث الدامية التي جرت بين المتظاهرين والقوات العمومية، الأربعاء الماضي، كما أدانت موجة "الاعتقالات والمطاردات والمداهمات في صفوف النشطاء بشكل يعتبر خرقا سافراً لكل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية"، وفق بلاغ سابق لها.

من جهتها سجلت وزارة الداخليةّ "بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية، بعضها بليغة، نقل إثرها المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة. كما أحرقت 5 سيارات تابعة للقوات العمومية، وألحقت أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات.

* صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - wood الاثنين 19 مارس 2018 - 20:37
التدخل العنيف التي قامت به قوات الامن ضد ساكنة جرادة لم يكن له ادنى مبرر بل فقط هدفه تعنيف و إلحاق الاذى بهذه السكانة كعقاب لها على الاستمرار في الاحتجاج ، فعلى ما يبدو ان واقعة دهس قاصر من طرف احد سيارات الامن حقيقية ، و ان هذا القاصر يوجد الآن بين الحياة و الموت و حتى ان كتبت له الحياة فسيعيش بإعاقات جسدية و حركية طول حياته !!!!
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2 - موطن عادي الاثنين 19 مارس 2018 - 20:39
ناس مشدودة في الحسيمة و جرادة و الناضور الدرالبيضاء الرباط.. الصاحفة المهداوي... دبا هادو كملين اعداء الوطن والله وصلنا زمن قول الحق ولا فيه بطل ولكن متخافوش امبراطوريات حكم مئات سنين وطاحو
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3 - المهاجر الاثنين 19 مارس 2018 - 20:41
نطالب الحكومة أن تجد حل لي سكان جرادة وبديل اقتصادي.وفي نفس الوقت عقاب المخربين على أفعالهم التي لا تشرف المغرب داخلا وخارجا.
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4 - حقوقي الاثنين 19 مارس 2018 - 20:42
أضف إلى معلوماتك أيها الشباب الأعزاء انه كل شخص حكم عليه أكثر من شهر سجنا سيحرم من الوظيفة العمومية ويقول المثل لا يعذر أحد بجهله للقانون ويقول المثل المغربي أسأل المجرب ولا تسأل الطبيب
والسلام.
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3
5 - Samir r الاثنين 19 مارس 2018 - 20:50
تم اعتقالهم بالرغم من حملهم العلم المخزني ورددو شعارات تمديحيه ،اتمني أن يكون هذا موعضه للعياشه المغربية. والسلام
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6 - harrokki الاثنين 19 مارس 2018 - 20:51
Si à chaque soulèvement pour revendiquer une justice sociale on jette les gens en prison ils doivent construire beaucoup de prisons seulement les Marocains ne s'arrêteront jamais de revendiquer leurs droits le Maroc appartient à tous les marocains revendiquez votre part
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7 - عبقور الاثنين 19 مارس 2018 - 20:58
سأدخل في صلب الموضوع، الحراك لم يعد حراكا شعبيا بمطالب اجتماعية. الآن الحراك أصبح حركة اجرامية متمردة على الدولة وقوانينها، ففي آخر مايطلق عليه برنامج أسبوعي "نضالي" ستتم مقاطعة الدراسة الأسبوع القادم أي منع التلاميذ من الإلتحاق بالمدارس، الاعداديات والثانويات.


المرجو النشر، وشكرا
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8 - بنت الري______________ش الاثنين 19 مارس 2018 - 21:04
من هذا المنبر الحر ندعو كافة سكان وجدة خاصة,والشرق عامة بالالتفاف واعطاء دعم شامل لهؤلاء البؤساء المضطهدين ومن سكان جرادة بالقيام بمسيرة على الاقدام الى وجدة لتقديم الدعم والمؤازرة لابنائهم وعدم التخلي عنهم,والاسراع برفع دعوة ضد وزير الداخلية باثباث فيديوهات الدهس الهمجي الذي تعرض له المواطنين...!هذه محاكمات الذل والهوان والعار ...بدل من فتح تحقيق لاجل معرفة من اعطى الامر ومن خلف وراء هذه الجريمة البشعة ;يحاكم ابناء الشعب اللهم ان هذا منكر!!!
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