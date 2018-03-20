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الرئيسية | جهات | إسبانيا تحتفي بالذكرى 243 لانتهاء حصار مليلية

إسبانيا تحتفي بالذكرى 243 لانتهاء حصار مليلية

إسبانيا تحتفي بالذكرى 243 لانتهاء حصار مليلية
هسبريس ـ إفي
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 00:16

احتفلت سلطات ثغر مليلية، الرازح تحت السيادة الإسبانية شمال المغرب، بالذكرى السنوية 243 لرفع الحصار الذي فرضته المملكة عليها مائة يوم، ورُفع في 19 مارس 1775.

ووضعت سلطات مليلية إكليلا من الزهور عند قدم تمثال الماريسكال خوان شيرلوك، الذي قاد جنود إسبانيا داخل الثغر وقتها، كما أقيم قداس رسمي بكنيسة "القلب المقدس" بالمناسبة.

وعلى رأس 40 ألف جندي بدأ سلطان المغرب مولاي محمد بن عبد الله، في التاسع دجنبر 1774 حصاره لمليلية في محاولة لاستردادها من قبضة الاحتلال.

ولمدة مائة يوم تعرضت مليلية لقصف مكثف ومحاولات اقتحام، لكن يوم 19 مارس من السنة الموالية شهد توصل القوات المغربية بأمر من السلطان للتراجع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ماتريكس الثلاثاء 20 مارس 2018 - 00:29
ولمدة مائة يوم تعرضت مليلية لقصف مكثف ومحاولات اقتحام، لكن يوم 19 مارس من السنة الموالية شهد توصل القوات المغربية بأمر من السلطان للتراجع.
Big deal :)
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5
2 - texas الثلاثاء 20 مارس 2018 - 00:39
انا لمبغاش يتفهم لي هو اننا استعمرنا اسبانيا لقرون او مقدرناش نحرروا سبتة او مليلية،يعني القضية فيها البيع ،مقابل كرسي الحكم ،
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5
3 - محمد المغربي الثلاثاء 20 مارس 2018 - 00:44
حسب أحد الكتاب الإسبان فإسبانيا و أوروبا تعتبر سبتة و مليلية خط الدفاع الأول ضد المسلمين
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5
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