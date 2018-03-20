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كُتّاب وآراء
إسبانيا تحتفي بالذكرى 243 لانتهاء حصار مليلية
احتفلت سلطات ثغر مليلية، الرازح تحت السيادة الإسبانية شمال المغرب، بالذكرى السنوية 243 لرفع الحصار الذي فرضته المملكة عليها مائة يوم، ورُفع في 19 مارس 1775.
ووضعت سلطات مليلية إكليلا من الزهور عند قدم تمثال الماريسكال خوان شيرلوك، الذي قاد جنود إسبانيا داخل الثغر وقتها، كما أقيم قداس رسمي بكنيسة "القلب المقدس" بالمناسبة.
وعلى رأس 40 ألف جندي بدأ سلطان المغرب مولاي محمد بن عبد الله، في التاسع دجنبر 1774 حصاره لمليلية في محاولة لاستردادها من قبضة الاحتلال.
ولمدة مائة يوم تعرضت مليلية لقصف مكثف ومحاولات اقتحام، لكن يوم 19 مارس من السنة الموالية شهد توصل القوات المغربية بأمر من السلطان للتراجع.
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تعليقات الزوّار (3)
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