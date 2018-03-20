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كُتّاب وآراء
مشروع "حاضرة الأنوار" ينطلق بالمدينة الحمراء
أعطيت، مساء الاثنين بمراكش، الانطلاقة الرسمية للمرحلة الأولى لمشروع "حاضرة الأنوار"، الذي صادق عليه المجلس الجماعي للمدينة الحمراء بالإجماع، لكونه يسعى إلى توفير حوالي 40% من مصاريف الإنارة العمومية التي تكلف مجلس المدينة حوالي 60 مليون درهم تزداد كل سنة مع التوسع العمراني لعاصمة النخيل.
وبهذه المناسبة التي حضرها ممثلون عن الشركة التي كلفت بالإنجاز، قال محمد العربي بلقايد، رئيس جماعة مراكش، إن "المشروع سينطلق من المدينة العتيقة التي أنجزت بها حوالي 4000 نقطة ضوئية"، مضيفا أن "هذه المبادرة ستهم 1000 مصباح كمرحلة تجريبية لهذا الإنجاز المتميز، الذي تسعى من خلاله مدينة مراكش إلى أن تدخل عالم المدن الذكية".
وأورد المسؤول الجماعي نفسه أن "هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفة الاستثمار في سنواته الثلاث الأولى 250 مليون درهم، يكتسي أهمية بالنسبة إلى كل المدن التي لا تتجاوز فيها الإضاءة 70%؛ وهو ما يؤدي إلى وقوع عدة مشاكل أمنية وغيرها"، مبرزا أن "الإضاءة ستكون شاملة للمدينة برمتها بنسبة 95% من النقط الضوئية، لتكون مثالا لكل مدن المغرب، باعتبار هذه التجربة تشكل نموذجا حقيقيا، سيخفض تكلفة الطاقة إلى حدود 60%".
وذكر رئيس جماعة مراكش أن المشروع الإنارة العمومية السابق ذكره يدبر عن طريق شركة للتنمية المحلية للنجاعة الطاقية سميت "حاضرة الأنوار"، وأن هذا النظام الذكي سيشمل مراقبة عمل مصابيح الإنارة العمومية، وسيزود المدينة مستقبلا عبر نظام مراقبة بالكاميرات والربط بالأنترنيت عبر خدمة "wifi"، إضافة إلى التواصل الإلكتروني بين مختلف مصالح المدينة؛ وهو ما يؤسس لأفق تحول المدينة الحمراء إلى مدينة ذكية.