24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:03
|06:29
|12:40
|16:02
|18:43
|19:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تاونات.. أزمة أدبية خانقة فهل من منقذ؟
- الأحزاب السياسية هي المشكل .. وهذه نظرتنا
- الإشاعـة.. أكثر أسلحة الحرب النفسية فتكاً وبشاعة..!
- مضامين أبرز الصحف الصادرة اليوم بالمنطقة العربية
- إريكسون يساند المغرب
المس بالسيادة الوطنية يثير دعوات لتغيير ظهير الأجانب بالمغرب (5.00)
- السعودية تقرر الرد على تقارب المغرب وقطر عبر جبهة كرة القدم - (143)
- البوليساريو تنشر إشاعة "وفاة الملك" .. طوسة: جواب المغاربة تلقائي - (122)
- لهذه الأسباب يرفض البرلمانيون السابقون إصلاح نظام معاشاتهم - (80)
- "بريد بنك" يجر زبناءه إلى القضاء لاسترجاع الملايين المسحوبة بالخطأ - (75)
- رصيف الصحافة: مسلحو "البوليساريو" يعترضون مشجعي الرجاء - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مخزون بنك الدم يتعزز بـ137 كيسا في طنجة
وصلت، الاثنين، القافلة الوطنية للتبرع بالدم إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل تعزيز مخزون بنك الدم وتوفير عدد من الأكياس الإضافية من هذه المادة الحيوية.
مصدر مسؤول من المديرية الجهوية للصحة بطنجة تطوان الحسيمة قال إن "حملة التبرع بالدم التي أعطيت انطلاقتها من بني مكادة بمدينة طنجة مرت في ظروف جيدة وتكللت بالنجاح، ومكنت من تعزيز مخزون بنك الدم بـ137 كيسا في يوم واحد فقط.
وأضافت المصدر ذاته أن شريحة واسعة من الشباب لبوا نداء القافلة الوطنية من أجل المساهمة في الرفع من مخزون الدم على الصعيد الوطني إيمانا منهم واستيعابهم لثقافة التبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى وضحايا حوادث السير في ظل الحاجة الماسة والمستمرة إلى هذه المادة الحيوية غير القابلة للتصنيع.
واعتبر المصدر أن هذه المبادرة من شأنها توفير مخزون كاف من الدم ومشتقاته وفرصة للتحسيس من أجل ضمان متبرعين دائمين.