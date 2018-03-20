مخزون بنك الدم يتعزز بـ137 كيسا في طنجة

أيوب صدور

وصلت، الاثنين، القافلة الوطنية للتبرع بالدم إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل تعزيز مخزون بنك الدم وتوفير عدد من الأكياس الإضافية من هذه المادة الحيوية.

مصدر مسؤول من المديرية الجهوية للصحة بطنجة تطوان الحسيمة قال إن "حملة التبرع بالدم التي أعطيت انطلاقتها من بني مكادة بمدينة طنجة مرت في ظروف جيدة وتكللت بالنجاح، ومكنت من تعزيز مخزون بنك الدم بـ137 كيسا في يوم واحد فقط.

وأضافت المصدر ذاته أن شريحة واسعة من الشباب لبوا نداء القافلة الوطنية من أجل المساهمة في الرفع من مخزون الدم على الصعيد الوطني إيمانا منهم واستيعابهم لثقافة التبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى وضحايا حوادث السير في ظل الحاجة الماسة والمستمرة إلى هذه المادة الحيوية غير القابلة للتصنيع.

واعتبر المصدر أن هذه المبادرة من شأنها توفير مخزون كاف من الدم ومشتقاته وفرصة للتحسيس من أجل ضمان متبرعين دائمين.