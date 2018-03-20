اعمارة يعطي انطلاقة توسيع طريق في وادي زم

صالح الخزاعي من خريبكة

أعطى عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مرفوقا بابراهيم مجاهد، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، وعبد اللطيف شدالي، عامل إقليم خريبكة، انطلاقة أشغال توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 311 الرابطة بين وادي زم ومولاي بوعزة، بإقليم خريبكة.

ويهدف المشروع إلى "تأهيل الربط الطرقي بين وادي زم ومولاي بوعزة، والمحافظة على رصيد الشبكة الطرقية، والرفع من مستوى الخدمة الطرقية لمستعملي الطريق، وتسهيل نقل الأشخاص والبضائع، والمساهمة في التنمية المحلية، والرفع من مستوى السلامة الطرقية".

وبلغة الأرقام، أعلن المشرفون على المشروع أن طول الطريق سيبلغ 32.5 كيلومترا، فيما سيبلغ عرض المسطبة 8 أمتار، وعرض القارعة 6 أمتار، بتكلفة 54071071.49 درهما، مع تحديد 12 شهرا كمدّة لإنجاز المشروع المشتمل على 11 منشأة فنية كبيرة، و7 منشآت فنية صغيرة، و99 منشأة لتصريف المياه، و6 حيطان وقائية، و1000 متر مكعب من الخرسانة المسلحة.

ويأتي المشروع في إطار اتفاقية شراكة لبناء وصيانة الطرق بإقليم خريبكة خلال الفترة 2015-2019، وتستهدف 213.1 كيلومترا من الطرق بتكلفة إجمالية محددة في 210 ملايين درهم، بمساهمة كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، والمجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة، والمجلس الإقليمي لخريبكة، والمديرية العامة للجماعات المحلية، والمكتب الشريف للفوسفاط.