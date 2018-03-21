طريق إقليمية تثير استياء السائقين ضواحي تنغير

محمد آيت حساين

عبر عدد من مستعملي الطريق الإقليمية رقم "1521"، الرابطة بين الجماعة القروية اكنيون ومدينة تنغير، عبر تكيط، عن استيائهم مما وصفوه بـ"الاختلالات الكثيرة" التي شابت أشغال هذه الطريق التي فتحت أمام حركة السير قبل ستة أشهر، خصوصا على مستوى منطقة "تيميط" المؤدية إلى اغرم امزدار وتينوركان، مشددين على أن حالة بعض النقط بها "كارثية وغير صالحة للاستعمال".

سعيد أمزال، أحد سكان جماعة اكنيون، قال في تصريح لهسبريس إن الطريق المذكورة، والتي افتتحت قبل أشهر، أصبحت تهدد مستعمليها بسبب بعض النقط السوداء، مشيرا إلى أن هناك مقاطع تآكلت جنبتاها رغم كونها حديثة العهد، ومضيفا أن هذه المقاطع المتهالكة ما هي إلا دليل على وجود اختلالات في الأشغال، مشددا على ضرورة إصلاح الطريق، باعتبارها المنفذ الوحيد لساكنة اكنيون والمناطق المجاورة نحو مدينة تنغير.

وأضاف المتحدث أن الطريق الإقليمية رقم 1521، التي تربط بين جماعة اكنيون ومجموعة من الدواوير في اتجاه مدينة تنغير، أصبحت جوانبها متهالكة رغم مضي أقل من سنة على إنجازها في إطار ميزانية لوزارة التجهيز والنقل ومتدخلين آخرين، مطالبا الوزارة الوصية بإرسال لجنة مركزية للتحقق من مدى جودة الأشغال بالمحور الطرقي المذكور، باعتباره المنفذ الوحيد إلى مجموعة من الدواوير.

مصدر مسؤول من جماعة اكنيون، فضل عدم ذكر اسمه، قال في تصريح لهسبريس إن الطريق المعنية كانت موضوع اتصالات هاتفية مع المدير السابق لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بتنغير، والذي قدم وعودا للجماعة القروية بمراقبة الأشغال، وعدم التساهل مع الشركات المكلفة بإنجاز الطريق المذكورة بخصوص الشروط الواردة في دفتر التحملات، مشددا على ضرورة زيارة الأشغال من طرف لجنة مركزية ولجنة إقليمية تابعة للعمالة.

يونس مسكيني، المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل بورزازات، والمكلف بتدبير شؤون مديرية تنغير مؤقتا، كشف أن الحديث عن وجود اختلالات في أشغال هذه الطريق غير صحيح، موضحا أن الأمر يتعلق بنقطتين متهالكتين بسبب السيول، ومستدركا بأن المديرية الإقليمية قامت الأسبوع الماضي بزيارة إلى المكان، ووقفت على الوضع، وبأن أشغال إصلاح النقطتين ستتم في الأيام المقبلة.

وزاد المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المديرية الإقليمية ستقوم في اليومين المقبلين بزيارة لمعاينة الطريق المذكورة، وحث الشركات المكلفة بالأشغال على ضرورة الالتزام بما جاء في دفتر التحملات الخاص بها، مؤكدا أن "الأشغال لم تسلم بعد للمديرية".