خريبكة تُحدث شـباكا إقليميا للمبادرة النسائية

صالح الخزاعي من خريبكة

أعلن عامل إقليم خريبكة عن إحداث "شباك للمبادرة النسائية" على مستوى الإقليم، تسند إليه مهمة تلقي الاقتراحات الصادرة عن فعاليات المجتمع المدني، والتي تهدف إلى النهوض بأوضاع المرأة بالمجالين القروي والحضري، من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، في إطار الالتقائية والتكامل مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وجاء الإعلان عن إحداث "شباك المبادرة النسائية" في أعقاب لقاء تواصلي عقده عامل الإقليم، الثلاثاء، مع النساء المنتخبات بمجالس الجماعات الترابية، اعتبارا لتمثيلية المرأة على صعيد هذا الإقليم وشغلها 132 مقعدا من أصل 569 مقعدا واضطلاع النساء المنتخبات بمناصب المسؤولية داخل المجالس التي ينتمين إليها.

ونوّه عبد اللطيف شدالي، عامل إقليم خريبكة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، بـ"الدور الذي تلعبه المرأة المنتخبة إلى جانب الرجل باعتبارها قوة اقتراحية، نظرا لقربها من الساكنة المحلية من جهة، وكذا موقعها داخل الأسرة والمجتمع المدني والجماعة الترابية من جهة أخرى"، مذكرا بأن "مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام يعكس الأهمية التي يوليها ملك البلاد لإرساء أسس المناصفة بين الجنسين، وتمكينها من الإسهام الفعال والناجع في تحقيق التنمية المحلية على جميع الأصعدة".

وأكد عامل إقليم خريبكة على ضرورة "انخراط النساء المنتخبات في برامج التكوين التي سيتم تنظيمها بناء على تشخيص الحاجيات، من أجل تقوية قدراتهن التسييرية، ومواكبة التطورات التي تعرفها المنظومة القانونية المؤطرة للجماعات الترابية".

كما دعا شدالي المرأة المنتخبة إلى "الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني، وتبني انشغالاته وتطلعاته، والترافع عنه داخل المجالس الجماعية، وتشكيل صلة وصل وجسر بين النسيج الجمعوي والجماعة كإطار مؤسساتي يهدف إلى بلورة السياسات العمومية وتنفيذها".