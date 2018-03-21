مبادرة تربوية بمدينة سلا تحظى بتنويه وزاري

هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)

نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسلا احتفالا تربويا بثانوية الفقيه محمد المريني التأهيلية بمناسبة حصول تلامذتها بقسم السنة الأولى باكالوريا علوم تجريبية (4) على رسالة تنويه من لدن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اعترافا وتشجيعا لهم على مبادرة "أستاذي ... راك عزيز".

وقد تسلم تلاميذ المؤسسة وطاقمها التربوي والإداري الرسالة من عبد الرحمان بليزيد المدير الإقليمي للوزارة، الذي أثنى في كلمته على "العمل التربوي الجاد الذي يقوم به الطاقم التربوي والإداري وبالمبادرة النموذجية التي قام بها تلاميذ المؤسسة اتجاه أستاذهم محمد الخياطي"، مؤكدا أن هذه المبادرة "يجب أن تتخذ قدوة ومثالا يحتذى به في جميع المؤسسات التعليمية نظرا للدلالات التربوية العميقة التي تحملها".

كما لفت المتحدث الانتباه إلى الدور الأساسي الذي تلعبه العلاقة التربوية السليمة في التحصيل الدراسي والمبنية على التقدير والاحترام، داعيا إلى ترسيخ ثقافة الاعتراف للأستاذ "لما يقدمه من تضحيات ونكران ذات في سبيل إنارة طريق تلامذته وتوجيههم نحو بلوغ أعلى درجات العلم والمعرفة".

حري بالذكر أن مبادرة "أستاذي.. راك عزيز"، وفق أصحابها، "تهدف إلى تقديم نموذج مثالي للعلاقة التربوية التي يجب أن تؤسس بين التلاميذ وأستاذهم، وهي مبادرة تحمل كل معاني النبل والفضيلة والتقدير والاحترام وحب طلب العلم والتعلم".