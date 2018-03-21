24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0106:2712:4016:0218:4319:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. "امتحان صعب" ينتظر المغرب في قمة الاتحاد الإفريقي برواندا (5.00)

  2. الطلب يرفع صادرات المغرب من الخضر والفواكه (5.00)

  3. اعمارة يعطي انطلاقة توسيع طريق في وادي زم (5.00)

  4. الصين تشيد نفقا خارقا للصوت الأسرع في العالم (5.00)

  5. الطرق في إدَاوتنان .. الأمطار تفضح العيوب والعزلة ترهق الجيوب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مبادرة تربوية بمدينة سلا تحظى بتنويه وزاري

مبادرة تربوية بمدينة سلا تحظى بتنويه وزاري

مبادرة تربوية بمدينة سلا تحظى بتنويه وزاري
هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)
الأربعاء 21 مارس 2018 - 07:22

نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسلا احتفالا تربويا بثانوية الفقيه محمد المريني التأهيلية بمناسبة حصول تلامذتها بقسم السنة الأولى باكالوريا علوم تجريبية (4) على رسالة تنويه من لدن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اعترافا وتشجيعا لهم على مبادرة "أستاذي ... راك عزيز".

وقد تسلم تلاميذ المؤسسة وطاقمها التربوي والإداري الرسالة من عبد الرحمان بليزيد المدير الإقليمي للوزارة، الذي أثنى في كلمته على "العمل التربوي الجاد الذي يقوم به الطاقم التربوي والإداري وبالمبادرة النموذجية التي قام بها تلاميذ المؤسسة اتجاه أستاذهم محمد الخياطي"، مؤكدا أن هذه المبادرة "يجب أن تتخذ قدوة ومثالا يحتذى به في جميع المؤسسات التعليمية نظرا للدلالات التربوية العميقة التي تحملها".

كما لفت المتحدث الانتباه إلى الدور الأساسي الذي تلعبه العلاقة التربوية السليمة في التحصيل الدراسي والمبنية على التقدير والاحترام، داعيا إلى ترسيخ ثقافة الاعتراف للأستاذ "لما يقدمه من تضحيات ونكران ذات في سبيل إنارة طريق تلامذته وتوجيههم نحو بلوغ أعلى درجات العلم والمعرفة".

حري بالذكر أن مبادرة "أستاذي.. راك عزيز"، وفق أصحابها، "تهدف إلى تقديم نموذج مثالي للعلاقة التربوية التي يجب أن تؤسس بين التلاميذ وأستاذهم، وهي مبادرة تحمل كل معاني النبل والفضيلة والتقدير والاحترام وحب طلب العلم والتعلم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.