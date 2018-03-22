24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:00
|06:26
|12:39
|16:03
|18:44
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- على محمل الشعر
- دعوة حقوقية إلى التحقيق في اغتصاب طفل بمراكش
- حملة طبية وتكريمات في السجن المحلي بخريبكة
- فضائح الجنس عند "الإخوان" .. هكذا تهتز صورة الإسلاميين بالمغرب
- مغربي يبني الأجسام بدبي
"مجلس جطو" يقرر مقاضاة مسؤولين ويفضح "أكاديميات التعليم" (5.00)
- السعودية تحسم جدل تصريحات آل شيخ حول تنظيم المغرب للمونديال - (136)
- شخصيات وازنة تطلق نداء لإلغاء قانون الإرث بالتعصيب في المغرب - (117)
- تجديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء - (105)
- "مَانْشُوفُوشْ" .. تطبيق إلكتروني يبلغ عن المتحرشين جنسيا بالمغربيات - (90)
- تقرير أوروبي: المغرب "قوة إقليمية" .. وبوتفليقة يضعف الجزائر - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية ، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بجو بارد بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وبداخل شمال المملكة. وستكون السماء غائمة جزئيا نهارا مع سقوط أمطار ضعيفة ومتفرقة بشمال المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية، فيما سيكون الجو مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.
ومن المتوقع أن تهب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح من القطاع الشمالي معتدلة إلى قوية شيئا ما بالأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية ، وستهب ضعيفة القوة إلى معتدلة بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 08 وناقص 02 درجات بالمرتفعات، وما بين ناقص 01 و04 درجات بالهضاب الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس، وما بين 03 و 08 درجات بمنطقة طنجة واللوكوس والشاوية ودكالة وعبدة والرحامنة والحوز وسهول تادلة السفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 06 و12 درجة بالرحامنة والغرب وسوس، وما بين 11 و 16 درجة بالأقاليم الصحراوية.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستتأرجح ما بين 02 و 07 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و 13 درجة بالمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة والساحل المتوسطي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 14 و21 درجة بالشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة الرحامنة والحوز وسوس وستكون ما بين 22 و 27 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان بين طنجة والجرف، وقوي إلى قوي الهيجان جدا بين الجرف والكويرة قبل أن يصبح هائجا إلى قوي الهيجان في الصباح.