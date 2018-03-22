ابتدائية قلعة السراغنة تطلق أولى جلساتها الرقمية

ابراهيم مغراوي

أطلقت المحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة أول جلسة رقمية للبت في القضايا الاستعجالية، تصدرها محمد الشتوي، رئيس المرفق القضائي نفسه، بمساعدة كاتب الضبط هشام صبير.

وتأتي مبادرة المحكمة ذاتها بعد تجربة كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمراكش، اللتين أطلقتا جلسات رقمية خلال شهر مارس الجاري، تماشيا مع إستراتيجية تحديث قطاع العدل والرقي بجودة المنتوج القضائي والخدمات المقدمة للمتقاضين، في أفق التعميم لتشمل جميع القضايا تماشيا مع متطلبات العصر والتكنولوجيا الحديثة.

جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بمراكش أخذت على عاتقها، خلال افتتاح السنة القضائية الجارية، الانخراط في المحكمة الرقمية بكيفية شاملة، إذ شرعت منذ فاتح يناير الماضي في رقمنة الملفات القضائية كمرحلة أولى، لتشرع بعد ذلك في عقد الجلسات بشكل رقمي كمرحلة ثانية؛ وهو ما تم الشروع فيه خلال أول جلسة رقمية.