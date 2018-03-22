24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:00
|06:26
|12:39
|16:03
|18:44
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- على محمل الشعر
- دعوة حقوقية إلى التحقيق في اغتصاب طفل بمراكش
- حملة طبية وتكريمات في السجن المحلي بخريبكة
- فضائح الجنس عند "الإخوان" .. هكذا تهتز صورة الإسلاميين بالمغرب
- مغربي يبني الأجسام بدبي
الدويري: غياب الحكامة وضعف التعليم يعيقان إقلاع الاقتصاد الوطني (5.00)
"مجلس جطو" يقرر مقاضاة مسؤولين ويفضح "أكاديميات التعليم" (5.00)
- السعودية تحسم جدل تصريحات آل شيخ حول تنظيم المغرب للمونديال - (136)
- شخصيات وازنة تطلق نداء لإلغاء قانون الإرث بالتعصيب في المغرب - (116)
- تجديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء - (105)
- "مَانْشُوفُوشْ" .. تطبيق إلكتروني يبلغ عن المتحرشين جنسيا بالمغربيات - (90)
- تقرير أوروبي: المغرب "قوة إقليمية" .. وبوتفليقة يضعف الجزائر - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ابتدائية قلعة السراغنة تطلق أولى جلساتها الرقمية
أطلقت المحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة أول جلسة رقمية للبت في القضايا الاستعجالية، تصدرها محمد الشتوي، رئيس المرفق القضائي نفسه، بمساعدة كاتب الضبط هشام صبير.
وتأتي مبادرة المحكمة ذاتها بعد تجربة كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمراكش، اللتين أطلقتا جلسات رقمية خلال شهر مارس الجاري، تماشيا مع إستراتيجية تحديث قطاع العدل والرقي بجودة المنتوج القضائي والخدمات المقدمة للمتقاضين، في أفق التعميم لتشمل جميع القضايا تماشيا مع متطلبات العصر والتكنولوجيا الحديثة.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بمراكش أخذت على عاتقها، خلال افتتاح السنة القضائية الجارية، الانخراط في المحكمة الرقمية بكيفية شاملة، إذ شرعت منذ فاتح يناير الماضي في رقمنة الملفات القضائية كمرحلة أولى، لتشرع بعد ذلك في عقد الجلسات بشكل رقمي كمرحلة ثانية؛ وهو ما تم الشروع فيه خلال أول جلسة رقمية.