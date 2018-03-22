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الرئيسية | جهات | أرباب مقاهي الدار البيضاء يرفضون أداء الرسوم

أرباب مقاهي الدار البيضاء يرفضون أداء الرسوم

أرباب مقاهي الدار البيضاء يرفضون أداء الرسوم
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 22 مارس 2018 - 11:30

في خطوة تصعيدية ضد مجلس مدينة الدار البيضاء، قرر أرباب المقاهي التوقف عن أداء رسوم الجبايات المحلية التي تستخلصها الجماعة.

ودعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم مختلف المهنيين المنضوين تحت لوائها إلى عدم أداء أي رسم من رسوم الجبايات المحلية.

ولوح المهنيون، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، بالمرور إلى خطوات نضالية عبر مراحل، وعلى رأسها مقاطعة وطنية لمنتجات غازية لعلامة تجارية، وكذا الشروع في تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مجلس المدينة سيحدد عددها المجلس الوطني للجمعية، إلى جانب إضراب سيحدد تاريخه المجلس ذاته.

واستغرب هؤلاء إقدام مجلس جماعة الدار البيضاء على مراجعات لقرارات جبائية رفعت رسوم ضريبة المشروبات إلى 10 في المائة، ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي إلى 70 درهما للمتر المربع.. "في وقت كنا ننتظر أن يتم التخفيف عن التجار وعن مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم من كثرة وتعدد الضرائب المفروضة عليهم، وكنا نتوق إلى انتشال التجار والمهنيين من وضعيتهم المزرية التي أصبحوا يعيشونها"، يورد بلاغ لهم.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من طرف أرباب المقاهي والمطاعم بعد لقاء سابق لهم بنائبة العمدة سميرة رزان، عبروا خلاله عن امتعاضهم من الزيادات التي أقرها المجلس الجماعي، معتبرين أن الأمر تم "دون تطبيق الحق الدستوري المتمثل في المقاربة التشاركية، وفي تغييب تام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات كمؤسسة دستورية".

واتهم أرباب المقاهي المجلس، بحضرة نائبة عمدة الدار البيضاء، بـ"نهج سياسة تفقيرية ممنهجة، تستهدف القطاع وتصبو إلى تدميره بالرغم من الخدمات التي يقدمها وفرص الشغل التي يوفرها"؛ ذلك أنهم "يعانون من ازدواجية الضرائب والرسوم".

ودعا أعضاء الجمعية إلى "النظر إلى المكانة التي يلعبها القطاع في الاقتصاد الوطني، وما يساهم به في الخزينة العامة للضرائب وجبايات الجماعة، إلى جانب تشغيل عدد ممن يعيلون أسرهم، عوض التركيز على مظهر وجمالية المطاعم".

في مقابل ذلك، أكدت نائبة العمدة أن القرار الجبائي الذي تمت المصادقة عليه لا يمكن التراجع عنه، خاصة أنه استغرق وقتا طويلا في إعداده، مضيفة أن ما يسري على مقاهي الدار البيضاء يسري على مدن أخرى أقل أهمية من العاصمة الاقتصادية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - tangerois الخميس 22 مارس 2018 - 11:51
Pourquoi dans certains cafés dans certaines villes Marocaines les cafetiers imposent la bouteille d'eau minéral???? Au lieu de payer 10/12Dh le café on doit payer 20/22Dh le café Avec la petite bouteille d'eau qu'on a pas demandé , Pourquoi les autorités ne font rien ??? Pourquoi les associations de consommateurs ne font rien ??
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22
2 - ابو اسحاق الخميس 22 مارس 2018 - 11:53
عليكم بدفع المستحقات والرسوم والضرائب دون تردد ، فهي تبقى زهيدة جدا مقابل استغلالكم للملك العام وكذا تمكينكم من العمل بكل حرية واريحية
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18
3 - اغنياء الخميس 22 مارس 2018 - 12:13
ا صحاب المقاهي لهم مذخول يمتذ من 1000درهم الي 10000درهم يوميا من 6صباحا الي 22ليلا..فبحكمي اشتغالي هناك...فهم مساسوا دماء وماكرون...فضريبة واجب وعشواءية همهم...
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2
4 - mrokki الخميس 22 مارس 2018 - 12:14
مقهى بزاكورة او فكيك او جرادة تدفع نفس الضرائب التي تدفعها مقهى بالدار البيضاء او الرباط او مراكش .بدون تعليق
يقدر يخرج شي مسؤول ويقول انها المساواة بين المقاولات في جميع مناطق المملكة هههه. نعم اذا كان الأمر كذلك يجب انشاء بنية تحتية مساوية للغرب الغني اقتصاديا ومناطق اخرى
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2
5 - mohammed الخميس 22 مارس 2018 - 12:35
les cafés doivent payer leurs impôts comme tous les marocains.ils gagnent beaucoup d argent.ils occupent l espace public .ils encaissent tout en espèces. ils déclarent peu à la tva et à l impôt sur le revenu.il faut les soumettre à des verifications fiscales sérieuses.et ils sont pleins 18h sur24.il n y a que les cafés qui marchent très fort.alors un peu de sérieux !
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0
6 - كلمة حق الخميس 22 مارس 2018 - 12:40
المقاهي المغربية هي مثال للمشاريع الكسولة المحققة لارباح عالية لاصحابها، كاس القهوة لا يتجاوز تحضيره بدرهم او درهمين بجودة رديئة ليباع ب 8 حتى 20 درهما،كما تشكل اوكارا للكسل و تضييع الوقت و مجمعا لتجار و مستهلكي المخدرات و البركاكة الذين يتبعون عورات كل شيء يتحرك امامهم من الطفل الصغير الى المرأة العجوز بدون خجل، في اوربا تشرب قهوتك واقفا و بجودة عالية و ثمن موحد 1 اورو لتنصرف بعد ذلك لتقضي حاجتك.
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1
7 - marocain الخميس 22 مارس 2018 - 12:50
ils veulent les trottoirs et pas d'impôts. trop c'est trop et d'ailleurs il y a trop de café on trouve dans chaque rue une dizaine.un à côté de l'autre il faut investir dans des sociétés pour faire avancer le pays et faire travailler les jeunes au lieu d'aller s'asseoir dans le café. et regarder les passants
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8 - اداء الضريبة واجب. الخميس 22 مارس 2018 - 12:50
كيف لأرباب المقاهي أن يسمحوا أنفسهم برفض أداء الرسوم للجماعة؟ هذا تحدي واضح للقانون والأنظمة الجاري بها العمل، وتصريحا يبين نية هذه الفئة في الاستمرار في تشويه المدن واحتلال الملك العام، دون أدنى مراعاة لمصلحة المواطن.
يجب معاقبة كل فرد أو جماعة أو جهة كيفما كان نوعها، لم يلتزم بأداء مستحقاته الضريبية، لان أداء الضرائب هو حق الدولة والمواطن، ولا يمكن لأحد أن يمتنع عن أدائها لا السجن هو مصيره.
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9 - اليعقوبي الخميس 22 مارس 2018 - 12:54
TVA يؤديها المواطن المستهلك المشروب
10 في المائة تبقى حق الجماعة التي تسدي الخدمات المختلفة لعامة الناس كالانارة والبنية التحتية وغيرها .
ناهيكم عن ان ماويصرح به اصحاب المشروبات من المداخيل غير صحيح ويبقى هزيل جدا بالنسبة لما يجب عليهم أداؤهم وفي غياب الوسائل الناجعة لمراقبة والتحقق من المدخول الصحيح الذي يجب اعتماده لوضع التصريح الحقيقي ودفع الرسم المستحق عليه قانونا.
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