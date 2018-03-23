نشاط بيئي للتحسيس بأهمية فضاء الغابة في وزان‎

هسبريس من وزان

احتفاء باليوم العالمي للغابة، نظمت المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بشراكة مع كل من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني بوزان، وجمعية العرفان للتنمية المستدامة والبيئة والنقل المدرسي بدوار تملا، التابع للنفوذ الترابي لجماعة زومي، يوما بيئيا لتحسيس تلاميذ مجموعة مدارس تملا وساكنة المناطق المجاورة لغابة إيزارن، بخصوص الحفاظ على هذا الفضاء الذي يشكل ثروة طبيعية وبيئية وطنية.

وتأتي هذه المبادرة، التي نظمت بتنسيق مع السلطات المحلية وفعاليات من المجتمع المدني تعنى بالشأن البيئي، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية وقطاعية تروم تعزيز روح المواطنة البيئية لدى المواطنين، وتحسيس مجموع الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين بأهمية الانخراط في الجهود التي تبذل على مستوى الإقليم لحماية غابة إيزارن باعتبارها مجالا طبيعيا وإيكولوجيا بمثابة الرئة التي يتنفس من خلالها إقليم وزان.

وعرف النشاط تقديم شروح وعرض من طرف أطر ومهندسي مندوبية المياه والغابات لفائدة الفئات المستهدفة؛ "وذلك قصد تربية الناشئة والمجتمع المدني على المسؤولية المشتركة في مجال حماية البيئة التي يتعين أن يتقاسمها جميع المتدخلين". كما تم على هامش اليوم غرس عشرات الشتائل من طرف أطر وتلاميذ المؤسسة التربوية.

من جانبه قدم محمد عاطفي، رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية التابع للمندوبية الإقليمية للمياه والغابات بإقليم وزان، شروحا ومعلومات بخصوص غرس الشتائل لفائدة تلاميذ دوار تملا، مؤكدا ضرورة الحرص على إشراك تلاميذ المؤسسات العمومية وهيئات المجتمع المدني في هذا اليوم بهدف بلورة وعي استباقي، منفتح على المستقبل، ويستشرف غدا أفضل للأجيال الصاعدة، ومعتبرا مساهمة كل من التلاميذ والفاعلين المدنيين مساهمة تحسيسية وتثقيفية من أجل اندماج المواطنين في قضايا البيئة، على حد قوله.