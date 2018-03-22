محتجون ينقلون "نزاعا عقاريا" نحو ولاية أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

خاض سكان من دوار "تازونت"، التابع إداريا للجماعة الترابية أزيار، دائرة أكادير الأطلسية، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة، وذلك "ضد الحكرة وتنديدا بتجاوزات قائد إيموزار "، ومن أجل "إعادة السيادة للقانون ومساءلة المتورطين"، بحسب ما حملته لافتات رُفعت خلال الشكل الاحتجاجي.

وجاء تنفيذ الوقفة، وفقا للمحتجين، على إثر "رفض السلطات المحلية بقيادة إيموزار تنفيذ قرار هدم إحدى البنايات غير الحاصلة على التراخيص اللازمة، وتشييدها فوق ملك به نزاع"، واصفين الخطوة بـ"سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع بناية عشوائية شيِّدت على أملاك المواطنين".

وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، التي تؤازر المحتجّين، قد راسل وزير الداخلية في الموضوع ذاته، التمست خلال مراسلتها التدخل لـ"اتخاذ المتعيّن، طبقا للقوانين المعمول بها"، وذلك بعد "تشييد بناية عشوائية بدوار تازونت دون الحصول على ترخيص لذلك، ودون التواجد في وضعية نظامية مع القوانين المنظمة للبناء والتعمير".

وعاب الفرع الحقوقي ضمن مراسلته عن السلطات الإدارية ما نعتته بـ"محاولة فرض الأمر الواقع بهذه الطريقة من طرف المخالفين، مما يعطي الانطباع على أن هناك محاولة للمساس بهيبة دولة المؤسسات"، مطلبا بـ"حماية حقوق الملاكين، على اعتبار أن موقع البناء موضوع نزاع عقاري".