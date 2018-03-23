أزمة مالية تهدد نزلاء ومستخدمي خيرية في تنغير

محمد ايت حساين

أعلنت الجمعية الخيرية الإسلامية "دار الطالب"، بمركز مدينة تنغير، دخولها في أزمة مالية خانقة، مما يهدد أزيد من سبعين مستفيدا وتسعة مستخدمين بالتشرد، مشيرة إلى أنها سجلت عجزا ماليا ما بين 153 ألف درهم و200 ألف درهم.

وقال أعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية المسيرة لدار الطالب المذكورة، في تصريح لهسبريس، إن أسباب الأزمة المالية هاته التي تمر منها المؤسسة الاجتماعية "ترجع أساسا إلى كون الجمعية لم تستفد من منحة التعاون الوطني الذي يعتبر القطاع الوصي على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لسنتين مضت، وبالتحديد 2012 و2014".

الحكيم الصديقي، نائب رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالب بتنغير، قال إن هذه الأخيرة هي أقدم مؤسسة للرعاية الاجتماعية بتنغير، وهي تعمل على تقديم الرعاية الشاملة للتلاميذ المتمدرسين الوافدين إليها من جميع القرى المحيطة بالإقليم، موضحا أنها "تستهدف المعوزين وأبناء القرى واليتامى"، مضيفا أن المؤسسة "تعمل أيضا على تقديم خدماتها النبيلة المقدمة للنزلاء من رعاية صحية ومواكبة تربوية وتأطير علمي وثقافي وخدمات الإيواء والتغذية".

وبالنسبة للمداخيل، أورد الجمعوي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المؤسسة "تعتمد على منحة التعاون الوطني باعتباره الوصي على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، وكذلك منحة جماعة تنغير، واشتراكات التلاميذ، بالإضافة إلى ضريبة الذبح، ومساهمات المحسنين"، مبرزا أن المؤسسة "دائما، وبعد نهاية كل موسم دراسي، تعرف عجزا ماليا، وتتراكم على عاتقها الديون"، مشيرا إلى أن "مجموع المداخيل لا يغطي مجموع المصاريف، ويبقى زهاء 20 مليون سنتيم من الديون المتراكمة على عاتق الجمعية كل سنة"، بتعبير الجمعوي.

وأكد الصديقي أن الجمعية سبق لها أن "راسلت عدة مسؤولين للتدخل من أجل إيجاد حل جذري لتجاوز هذه الأزمات المتراكمة التي تؤثر على السير العادي للمؤسسة، منهم عامل إقليم تنغير ورئيس جهة درعة تافيلالت ورئيس المجلس الجماعي لتنغير ورئيس المجلس الإقليمي ومندوب التعاون الوطني وبعض رؤساء الجماعات القروية التي يتوافد منها نزلاء المؤسسة"، مشددا على أن الجمعية "عقدت لقاءات مباشرة مع أغلب هؤلاء المسؤولين وتوصلت بوعود من بعضهم، إلا أن تلك الوعود بقيت مجرد كلام، ولم نتوصل إلى حدود الساعة بأي مساعدة".

وأضاف الصديقي أن الجمعية وإدارة المؤسسة التجأتا في وقت سابق إلى تنظيم حملة تندرج في مقاربة الإحسان العمومي، ووضعتا طلبات تجاوزت 70 طلبا لدى المحسنين من أصحاب المقاولات والتجار والصيدليات والأطباء وغيرهم في الإقليم، لكن بدون أي نتيجة، مشيرا إلى أن المبلغ الذي تم جمعه خلال الحملة لا يتجاوز 2000 درهم من شخصين فقط.

واختتم الصديقي حديثه لهسبريس بالقول: "إذا استمر الوضع الذي تعيشه المؤسسة، فستصبح مهددة بغلق أبوابها أمام المستفيدين والمستخدمين على حد سواء؛ ما سيعود على الجميع بالضرر البالغ، من تشريد وانقطاع عن الدراسة"، وفق تعبيره.

في المقابل، قامت هسبريس بزيارة إلى مقر المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني قصد نيل تعليق المندوب المكلف، إلا أنها وجدته في مهمة خارج المكتب، بحسب أحد الحراس بباب المؤسسة.

الحبيب الشوباني، رئيس مجلس درعة تافيلالت، أكد أنه اتصل بمدير التعاون الوطني من أجل التدخل، موضحا أن الجهة ستقدم دعما ماديا في إطار الدعم المخصص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مضيفا أن مجلس الجهة يتوفر على برنامج عمل للتدخل في 124 مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالجهة، بغلاف مالي يقدر بحوالي 15 مليون درهم.

وجوابا على سؤال طرحته هسبريس على المسؤول الجهوي ذاته حول الديون المتراكمة على الجمعية الخيرية الإسلامية بتنغير وما إذا كانت الجهة ستتدخل لإنهاء هذا المشكل، أكد الشوباني أن "ذلك ممكن، بعد الإفتحاص وتحديد المسؤوليات؛ وذلك في إطار التعاون مع التعاون الوطني والمجالس المنتخبة".