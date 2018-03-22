الرشيدية .. طلبة يبتغون تحسين الأوضاع الاجتماعية

محمد ايت حساين

احتشد المئات من طلبة الكلية المتعددة التخصصات، وكلية العلوم والتقنيات بمدينة الرشيدية، اليوم الخميس، في مسيرة احتجاجية، للمطالبة بمجموعة من المطالب، من بينها تعميم المنحة الجامعية، والاستفادة من المطعم الجامعي، والسكن، ومطالب أخرى، بالإضافة إلى تضامنهم مع ساكنة الحسيمة، وجرادة، زاكورة، تنغير، وغريها من المدن التي تعيش الفقر والتهميش، على حد تعبيرهم.

ورفع الطلبة في مسيرتهم الاحتجاجية، التي انطلقت من الكلية المتعددة التخصصات، و كلية العلوم والتقنيات، في اتجاه مقر ولاية جهة درعة تافيلالت، شعارات تندد بحرمانهم اغلبهم من المنح الجامعية، من قبيل: "الطالب ها هو والمنحة فينا هي"، و " براكا من التهميش الطلبة عقو بيكم"، وغيرها من الشعارات التي تستنكر ما يعيشه الطالب بجهة درعة تافيلالت في ظل حرمان اغلبهم من المنحة والمطعم الجامعي والسكن، بتعبيرهم.

احمد اوزرور، احد الطلبة المحتجين، قال في تصريح لهسبريس، أن المسيرة الاحتجاجية التي نظمت والتي شارك فيها المئات من الطلبة والطالبات، نريد منها إيصال صوتنا إلى الجهات المسؤولة على المستوى المركزي، بعد أن إهمال مطالبنا من طرف المسؤولين المحليين، مشيرا، أن المحتجون، يطالبون بتعميم المنحة والمطعم الجامعي والسكن، على جميع طلبة الكلية والمتعددة التخصصات، و كلية العلوم والتقنيات، مشيرا، أن الطلبة خرجوا أيضا من اجل التعبير عن تضامنهم مع ساكنة زاكورة وتنغير والحسيمة وجرادة وغيرها من المدن التي تعاني التهميش والقمع "المخزني".

وأوضح المتحدث، أن ما أجج من غضب الطلبة ودفعهم للخروج للاحتجاج، هو أن أغلب من وضعوا طلباتهم للاستفادة من الدعم الذي خصصه مجلس الجهة للمنح الجامعية، تفاجأوا بقرار لوزارة الداخلية الذي أجهض هذا الحلم.

من جهتها، قالت نعيمة إحدى الطالبات بطلية العلوم والتقنيات بمدينة الرشيدية، أن اغلب الطلبة والطالبات، يعانون الفقر بسبب حرمانهم من المنحة والمطعم والسكن، مؤكدة أن الوضع الحالي للطالب و بالرشيدية لا يبشر بالخير، وعلى الدولة أن تتدخل من اجل حل المشاكل المرفوعة من قبل الطلبة قبل فوات الأوان، بتعبيرها.

الطلبة المحتجون، شددوا على ضرورة استجابة لملفهم المطلبي والحقوقي للطلبة، والذي يتضمن (26 مطلبا)، وحسب الملف ذاته، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فان من بين المطالب هو: " تعميم المنحة، وفتح دار الطالبة المجاورة للحي الجامعي، بناء حي جامعي جديد، فتح مستوصف وتجهيزه بالمعدات والأدوية، سيارة إسعاف خاصة بالحي الجامعي، فتح الحمامات بشكل يومي مع بداية الدراسة، فتح الحي الجامعي تزامنا مع بداية الدراسة بالكليتين إلى غاية نهاية الموسم الدراسي، توسيع المطعم وتجهيزه، نظافة المطعم وجودة الوجبات المقدمة، تقديم الوجبات طيلة أيام الأسبوع، نظافة الأجنحة وكافة المرافق الحي"، بالإضافة إلى مجموعة من المطالب الأخرى، التي رفعها الطلبة المحتجين.