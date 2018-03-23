تظاهرة تحتفي بالنساء المقاولات بجهة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

احتفت جمعية جنوب جنوب الصحراء، بشراكة مع كل من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش-أسفي والفرع الجهوي للجمعية المغربية للنساء المقاولات بالمنطقة نفسها، الخميس، بثلة من النساء الفاعلات في المجال الاقتصادي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

عبد الحفيظ الكرماعي، رئيس جمعية جنوب جنوب الصحراء، قال، بهذه المناسبة التي نظمت تحت "من أجل دور فعال للمقاولة النسائية الإفريقية"، إن هذه التظاهرة تأتي للاحتفال بحقوق المرأة المقاولة داخل الفضاء الإفريقي.

وأضاف رئيس جمعية جنوب جنوب الصحراء، في تصريح لهسبريس، أن هذه الهيئة الأخيرة "حاولت أن تعكس الاختيار الاستراتيجي للدولة المغربية، بالتوجه إلى عمقه القاري، من خلال تكريم نساء مقاولات من المغرب ودول إفريقية".

وفي السياق ذاته، عبرت إلهام بلقزير، إحدى المقاولات اللائي كرمن في الحفل السابق ذكره، أن "هذه الالتفاتة تشكل لحظة لا تنسى وشرف كبير، لأنها جاءت من جمعية النساء المقاولات التي علمتني كثيرا وفتحت لي أبوابا عدة، ووقفت بجانبي حتى حققت ذاتي كمقاولة تساهم في النشاط الاقتصادي"، على حد قولها.

فرنسين بيلي مقاولة من أصل كنغولي وتنشط بين باريس ولندن، قالت للموقع الإخباري الإلكتروني هسبريس: "إن هذا الحفل اليوم يشكل بالنسبة إلى المغرب وإفريقيا خطوة كبيرة، لمعرفة مكانة المرأة في الشراكات بين الطرفين، ولتحقيق قارة نامية بالاعتماد على القدرات الذاتية".

وأضافت أن "المرأة الإفريقية تلعب دورا مهما في تحقيق إفريقيا متقدمة، لأن النساء يحلن على المستقبل، وتحقيق نمائهن يعني خدمة تنمية المجتمع الإفريقي"، مؤكدة "أن التكنولوجيا تمكن المرأة من التواصل قاريا وعالميا، وهذا مهم بالنسبة إلى تبادل الخبرات والتجارب النافعة لدول القارة السمراء"، بتعبيرها.

يذكر أن حفل التكريم المشار إليه جاء بعد محاضرات قدمها أساتذة جامعيون وباحثون من جامعة القاضي عياض، وتميز بتقديم شهادات ترمي إلى إبراز دور المرأة وفعالياتها في تدبير المقاولة الإفريقية.