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كُتّاب وآراء
"أسبوع الآلام" يوقف التهريب المعيشي بسبتة
تم إغلاق الحدود بين ثغر سبتة وإقليم تطوان أمام نقل البضائع، مع السماح بمرور الزوار، في إجراء يستمر إلى غاية 2 أبريل المقبل.
مسيرو الثغر أبلغوا التجار أن الإغلاق يأتي بسبب احتفالات "أسبوع الآلام"، وهو الإجراء الذي يتم اتخاذه في أوقات الاحتفالات والمناسبات لتسهيل اجتياز معبر الثغر.
جدير بالذكر بأن نحو 1800 من حاملي البضائع يدخلون ثغر سبتة، يوميا، من أجل الاشتغال في أنشطة التهريب المعيشي. ويخصص يوما الاثنين والأربعاء لحاملي البضائع من النساء، بينما الثلاثاء والخميس للرجال.