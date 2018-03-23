الحكامة الترابية محور لقاء بجهة بني ملال خنيفرة

هسبريس من الرباط

أشرف رئيس جهة بني ملال خنيفرة، ابراهيم مجاهد، رفقة عامل إقليم أزيلال، نيابة عن والي الجهة، ومدير مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بالمديرية العامة للجماعات المحلية، وبحضور رئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات الترابية، على أشغال لقاء جهوي حول "الحكامة الترابية: السياق والآليات"، نظم بشراكة وتعاون بين مجلس الجهة، والمديرية العامة للجماعات المحلية.

وعرف هذا اللقاء الهام مشاركة حوالي 400 مشارك من رؤساء مجالس الجماعات الترابية بالجهة، والمديرين العامين للمصالح بالمجالس الجماعية، ورؤساء المجالس الإقليمية، وأعضاء مجلس الجهة، وشكل مناسبة استعرض من خلالها أطر الإدارة المركزية لوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية مستجدات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، من خلال جوانبها المالية والإدارية، وتدبير الموارد البشرية وآليات الحكامة الترابية ومقاربة النوع الاجتماعي.

وشكلت تدخلات رؤساء المجالس الترابية نقطة قوة اللقاء، إذ عبرت عن وعي كبير وإلمام بقضايا تدبير الشأن العام المحلي؛ بل وتم طرح مجموعة من الإكراهات التي تصاحب تنزيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة.