توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بسماء غائمة مع نزول أمطار أو زخات بمنطقة طنجة والريف وسايس، وهضاب الفوسفاط وولماس والواجهة المتوسطسة، والأطلسين الكبير والمتوسط، والمنطقة الشرقية والسهول شمال الصويرة.

وسيلاحظ تكون سحب كثيفة نوعا ما بسوس والسواحل الوسطى مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة.

كما ستسجل تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس المتوسط، وفوق قمم الأطلس الكبير. فضلا عن هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية غربية إلى شمالية-غربية بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية، والريف، وسايس، والمنطقة الشرقية، والأطلس الكبير والمتوسط والسهول الشمالية، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي والسواحل الوسطى، وضعيفة القوة إلى معتدلة شمالية إلى غربية بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و 04 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 04 و ناقص 09 درجات بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول غرب الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 09 و 14 بمنطقة سايس وطنجة والسهول الشمالية والوسطى، وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و 18 درجة بالأقاليم الصحراوية.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستتأرجح ما بين 03 و 08 درجات بالمرتفعات وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 09 و 14 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية، وما بين 14 و 19 درجة بالغرب واللوكوس والشاوية ودكالة وعبدة والرحامنة، وما بين 19 و 24 درجة بباقي السهول وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية والسواحل الوسطى والجنوبية، وما بين 24 و 29 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية ، وما بين 29 و 34 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين طنجة وطرفاية، وهائجا في باقي المناطق.