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"نقابيو الماء" يتبرعون بإكسير الحياة في مراكش

"نقابيو الماء" يتبرعون بإكسير الحياة في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 24 مارس 2018 - 07:18

نظم المكتب الإقليمي لمراكش الحوز للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (إ.م.ش)، الجمعة، بتنسيق مع المديرية الجهوية والمركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش حملة للتبرع بهذه المادة الحيوية، تحت شعار "تبرعك بدمك يبعث الحياة للآخر".

ليلى جدو، الكاتبة العامة للمكتب الإقليمي المذكور، أوضحت لهسبريس" أن 32 من 58 موظفا أجريت لهم فحوصات أولية من طرف أطباء، ليتبرعوا بدمهم في هذه الحملة التي تعكس بعدا إنسانيا، أضحى طقسا دأب موظفو الماء على تنظيمه، للمساهمة من جانبهم في الاستجابة للخصاص الذي يعرفه المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش"، وفق تعبيرها.

وأوردت المتحدثة نفسها، "أن التبرع بالدم يعكس ورح المواطنة وواجبا دينيا في الآن نفسه، باعتباره صدقة جارية، لأن من أحي نفسا فكأن أحي الناس جمعيا، كما ورد في القرآن الكريم"، تختم أجدو.

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