المجلس الإقليمي يُنير مدخل "عاصمة الفوسفات"

صالح الخزاعي من خريبكة

شهد مدخل مدينة خريبكة، مساء اليوم، مراسيم إعطاء انطلاقة الإنارة العمومية على طول الطريق الرابطة بين الطريق السيار المؤدي إلى مدينة الدار البيضاء، من جهة، وتقاطع الطريق الجهوية رقم 403 والطريق الوطنية رقم 11 من جهة ثانية.

وأشرف عامل إقليم خريبكة، مرفوقا برئيس المجلس الإقليمي وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الداخلية والخارجية، على إعطاء انطلاقة الإنارة العمومية المنجزة على طول أربعة كيلومترات وثلاثمائة متر.

وحسب التوضيحات المقدمة لعامل الإقليم والوفد المرافق له، فإن الأشغال المنجزة من لدن المجلس الإقليمي لخريبكة تطلبت قيمة مالية حُدّدت في 5589446.40 درهما، خلال مدة إنجاز بلغت ستة أشهر.