هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:

- العرائش : 10 ملم

- تطوان وطنجة : 06 ملم

- الحسيمة : 03 ملم

- إفران : 02 ملم

- القنيطرة ومكناس وتازة وخريبكة ومراكش : 01 ملم