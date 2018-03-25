برمجة 32 مشروعا لـ"التنمية البشرية" بالرشيدية

هسبريس من الرباط

صادقت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالرشيدية على 32 مشروعا، برسم سنة 2018 ، في اطار برنامجي محاربة الفقر بالوسط القروي و محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري.

انجاز هذه المشاريع يتطلب اعتمادا ماليا يقدر بـ20 مليونا و520 الف درهم، منها 13 مليونا و 230 الف درهم مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

المصادقة همت 20 مشروعا في اطار برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي بكلفة مالية اجمالية تناهز 10 ملايين و 60 الف درهم، منها 4 ملايين و 630 الف مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و 12 مشروعا في اطار برنامج محاربة الاقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، بغلاف مالي يصل الى 10 ملايين و470 الف درهم، منها 8 ملايين و 600 الف درهم ممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.