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إهداء رحلات عمرة إلى مهنيي سيارات أجرة بوجدة

إهداء رحلات عمرة إلى مهنيي سيارات أجرة بوجدة
هسبريس من الرباط
الأحد 25 مارس 2018 - 09:12

أشرف عبد النبي بعوي، بصفته رئيسا لمؤسسة "بسمة" للأعمال الخيرية بوجدة، على منح 11 تذكرة عمرة لفائدة مهنيي سيارات الأجرة، خلال حفل تكريمي نظم على شرف الجمعية الإقليمية لمهني سيارات الأجرة بعمالة وجدة أنكاد، بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس مؤسسة "بسمة".

وفي سياق حديثه عن هذه الذكرى قال عبد النبي بعوي إن مؤسسة "بسمة" تحتضن الجميع ومنفتحة على الكل. فيما عبر بلقاسم المير، نائب رئيس مؤسسة "بسمة"، عن مدى التضامن والتآزر الذي يخلقه المهنيون في جمعيتهم. وبخصوص التعاون بين الجمعية الإقليمية لمهني سيارات الأجرة بعمالة وجدة أنكاد ومؤسسة "بسمة"، أكد المير أنه متواصل بشكل أفضل، متمنيا رحلة ميمونة لجميع من قدر الله لهم قضاء مناسك العمرة في هذه الأشهر الفضيلة.

وتخلل الحفل التكريمي إجراء سحب القرعة لتسع تذاكر رحلات لأداء مناسك العمرة لمختلف المحطات بعمالة وجدة أنكاد، بالإضافة إلى منح شخصين تذكرتي عمرة لأسباب اجتماعية وإنسانية .

وعبر جميع الفائزين بتذاكر العمرة عن سعادتهم بهذه المبادرة التي طالت مهنيي سيارات الأجرة في مدينة وجدة، ووقوف مؤسسة "بسمة" وراء هذه الخطوة.

جدير بالذكر أن هذا الحفل عرف، أيضا، تكريم 14 مهنيا من منخرطي الجمعية الإقليمية لمهنيي سيارات الأجرة بعمالة وجدة أنكاد، حيث تم منحهم شواهد تقديرية وهدايا قيمة .

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