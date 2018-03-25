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الرباط تتصدر مدن المملكة استقبالا للأمطار في يوم
الأحد 25 مارس 2018 - 15:13
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:
- الرباط.............................. 32 ملم
- إفران ............................ 29 ملم
- تازة ............................. 11 ملم
- مكناس ............................ 09 ملم
- بنسليمان والجديدة............. 07 ملم
- فاس ............................... 06 ملم
- الدار البيضاء أنفا ................ 05 ملم
- الحسيمة وسطات .............. 04 ملم
- طنجة والمحمدية................ 03 ملم
- الناظور وآسفي وشفشاون وخريبكة...02 ملم
- العرائش وتطوان.............. 01 ملم