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الرئيسية | جهات | الرباط تتصدر مدن المملكة استقبالا للأمطار في يوم

الرباط تتصدر مدن المملكة استقبالا للأمطار في يوم

الرباط تتصدر مدن المملكة استقبالا للأمطار في يوم
هسبريس - و.م.ع
الأحد 25 مارس 2018 - 15:13

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:

- الرباط.............................. 32 ملم

- إفران ............................ 29 ملم

- تازة ............................. 11 ملم

- مكناس ............................ 09 ملم

- بنسليمان والجديدة............. 07 ملم

- فاس ............................... 06 ملم

- الدار البيضاء أنفا ................ 05 ملم

- الحسيمة وسطات .............. 04 ملم

- طنجة والمحمدية................ 03 ملم

- الناظور وآسفي وشفشاون وخريبكة...02 ملم

- العرائش وتطوان.............. 01 ملم

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