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- طقس ربيعي في ربوع المملكة بداية من الاثنين
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كُتّاب وآراء
طقس ربيعي في ربوع المملكة بداية من الاثنين
من المنتظر أن تعرف المملكة طقسا مشمسا ربيعيا بداية من يوم غد الاثنين إلى غاية يوم الجمعة المقبل؛ إذ ستشهد حالة الجو نوعا من الاستقرار التدريجي، مع ارتفاع في درجة الحرارة في المناطق الوسطى والشمال.
الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "رغم تواتر فصول الربيع السابقة حاملة لتذبذب جوي يحمل تارة أمطار وتارة ارتفاعا في درجة الحرارة، إلا أن دخول فصل الربيع لهذه السنة سيحمل جوا معتدلا مستقرا في كل ربوع البلاد".
وأضاف يوعابد أن الرياح ستعود إلى سرعتها العادية، مع هبوبها انطلاقا من القطاع الشمالي، واستمرار الجو البارد في المرتفعات التي ستشهد درجة حرارة تتراوح بين 0 و-3، لكنها ستتحسن تدريجيا بحلول منتصف الأسبوع.
وأبرز يوعابد أن البحر الأبيض المتوسط سيكون مستقر عموما، مع استمرار الهيجان على مستوى المحيط الأطلسي من الصويرة حتى طنطان، لكنه سيعود إلى الاستقرار في منتصف الأسبوع.
*صحفي متدرب
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
قلب العين في بلاد العجائب والغرائب.
على الجهات المسؤولة حدف الساعة الصيفية لنستمتع بالطقس الربيعي.
هذا يحدث في المغرب بسبب الحكومة المتعنة التي لا تعير اي اهتمام
للشعب المغربي وما يضره وما هو في صالحه
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل