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الرئيسية | جهات | طقس ربيعي في ربوع المملكة بداية من الاثنين

طقس ربيعي في ربوع المملكة بداية من الاثنين

طقس ربيعي في ربوع المملكة بداية من الاثنين
نورالدين إكجان*
الأحد 25 مارس 2018 - 16:05

من المنتظر أن تعرف المملكة طقسا مشمسا ربيعيا بداية من يوم غد الاثنين إلى غاية يوم الجمعة المقبل؛ إذ ستشهد حالة الجو نوعا من الاستقرار التدريجي، مع ارتفاع في درجة الحرارة في المناطق الوسطى والشمال.

الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "رغم تواتر فصول الربيع السابقة حاملة لتذبذب جوي يحمل تارة أمطار وتارة ارتفاعا في درجة الحرارة، إلا أن دخول فصل الربيع لهذه السنة سيحمل جوا معتدلا مستقرا في كل ربوع البلاد".

وأضاف يوعابد أن الرياح ستعود إلى سرعتها العادية، مع هبوبها انطلاقا من القطاع الشمالي، واستمرار الجو البارد في المرتفعات التي ستشهد درجة حرارة تتراوح بين 0 و-3، لكنها ستتحسن تدريجيا بحلول منتصف الأسبوع.

وأبرز يوعابد أن البحر الأبيض المتوسط سيكون مستقر عموما، مع استمرار الهيجان على مستوى المحيط الأطلسي من الصويرة حتى طنطان، لكنه سيعود إلى الاستقرار في منتصف الأسبوع.

*صحفي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - سوسن الأحد 25 مارس 2018 - 16:12
الحمد لله على نعمته وعلى فضله علينا
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47
2 - Younes-Painter الأحد 25 مارس 2018 - 16:15
وداعا للجو القارس و مرحبا بالدوخة و التخربيق ديال الساعة الاضافية لي دوخات الناس و بجقلات ليهم اوقات النوم و الاستيقاظ. ياك هي "ساعة صيقية" وا علاش دايرينها فبداية الربيع ؟؟؟ واش نبقاو حاصلين لمدة 6 اشهر اش هاد المرض.
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58
3 - مغربي الأحد 25 مارس 2018 - 16:22
الجو ربيعي والساعة صيفية سبحان مبدل الفصول والساعة
قلب العين في بلاد العجائب والغرائب.
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25
4 - طقس ربيعي....وساعة صيفية. الأحد 25 مارس 2018 - 16:28
طقس ربيعي.....وساعة صيفية لا يتلاقيان.
على الجهات المسؤولة حدف الساعة الصيفية لنستمتع بالطقس الربيعي.
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30
5 - ساعة سعيدة الأحد 25 مارس 2018 - 16:30
التوقيت الصيفي من 21 يونيو الى 21 شتنبر .اما ستة اشهر راه حنا مشي في القطب الشمالي .هذا سميتو الطنز بزز ..
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33
6 - عابر سبيل الأحد 25 مارس 2018 - 16:52
الطقس ربيعي لكن التوقيت صيفي


هذا يحدث في المغرب بسبب الحكومة المتعنة التي لا تعير اي اهتمام


للشعب المغربي وما يضره وما هو في صالحه


حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل
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11
7 - salim salim الأحد 25 مارس 2018 - 16:54
ساعة فها هي المشكل المشكلات النفسية نعس بنادم مبقاش عرف رسو من رجله
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5
8 - خليد الأحد 25 مارس 2018 - 16:56
طقس ربيعي و التوقيت صيفي الله ياخد فيكم الحق
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12
9 - larbi.k.h الأحد 25 مارس 2018 - 17:20
الجو ديال الشتا والفصل ديال الربيع والتوقيت ديال الصيف.افهم تتسطى
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2
10 - ربيعنا اصبح صيفا الأحد 25 مارس 2018 - 17:25
ولله ما بقينا حاسين لا بربيع ولا غيرو مع ساعة الزربة مكاين غير جري عليا نجري عليك
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