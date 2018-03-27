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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة بالقرب من السواحل و السهول الداخلية، فيما ستبقى الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المملكة.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما إلى قوية شرقية بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون ضعيفة إلى معتدلة القوة شمالية على العموم بباقي جهات المملكة، إضافة إلى تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 03 و08 درجات بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة واللوكوس وسايس، وما بين 07 و12 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 13 و17 درجة في باقي المناطق.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستتأرجح ما بين 16 و22 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية، وما بين 22 و29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي، والسواحل الوسطى والجنوبية، وما بين 30 و34 درجة بسوس وداخل الأقاليم الصحراوية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.