24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2113:3817:0319:4721:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. "الجيش الملكي" يفكر في الاستعانة بخدمات عموتة (5.00)

  2. تأخر تقرير العثماني وجطو يُسقط "وكالات الاستثمار" في الانتظار (5.00)

  3. "الإرْث" كمُشْكلة زائفة لإخْفاء واقع اللَّامُساواة الهَيْكليّة! (5.00)

  4. سحر الطبيعة يخفي معاناة قرى على ضفاف بحيرة سد الوحدة (5.00)

  5. أمين بنجلون التويمي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "البام" يفوز برئاسة جماعة آيت داود بإقليم الحوز

"البام" يفوز برئاسة جماعة آيت داود بإقليم الحوز

"البام" يفوز برئاسة جماعة آيت داود بإقليم الحوز
هسبريس من مراكش
الاثنين 26 مارس 2018 - 19:05

تمكن لحسن السرغيني، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الخاصة باختيار رئيس لجماعة آيت سيدي داود التابعة لإقليم الحوز، اليوم الاثنين، من الفوز بالرئاسة، بعد حصوله على 13 صوتا مقابل 12 لمنافسه كمال الميموني ممثل حزب العدالة والتنمية.

وقد جرت هذه الانتخابات خلال دورة استثنائية من أجل إعادة انتخاب الرئيس الجديد للجماعة القروية آيت سيدي داود ومكتبه، بعدما جرى تعليق صلاحيات المكتب السابق إثر اعتقال وإدانة رئيس الجماعة.

وكان الرئيس السابق للجماعة السالف ذكرها، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، الموجود رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية، أدين من لدن المحكمة الابتدائية بمراكش، بسنتين حبسا نافذتين وغرامة مالية قدرها 2000 درهم وتعويضا للمطالب بالحق المدني حدد في 5000 درهم، بعد تورطه في قضية رشوة وابتزاز.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الأربعاء 16 غشت الماضي، عندما أوقفت عناصر من الدرك الملكي المتهم بإحدى المقاهي ببلدية أيت أورير الواقعة ضواحي مدينة مراكش وهو متلبس بتسلم رشوة من أحد المواطنين عبارة عن مبلغ مالي قدره 2500 درهم، يمثل نصف المبلغ من قيمة الرشوة التي طالب بها الرئيس من أجل تشغيل المواطن المذكور كسائق لسيارة خاصة بالنقل المدرسي تابعة للجماعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.