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الرئيسية | جهات | المحكمة تؤجل ملف متهمين في "أحداث جرادة"

المحكمة تؤجل ملف متهمين في "أحداث جرادة"

المحكمة تؤجل ملف متهمين في "أحداث جرادة"
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 01:06

قررت المحكمة الإبتدائية بوجدة، الإثنين، تأجيل النظر في ملف المتهمين السبعة، المتابعين على خلفية أحداث جرادة، إلى ثاني أبريل المقبل .

ويتابع الأظناء،على الخصوص، من أجل إهانة موظفين عموميين بأقوال وتهديدات وإشارة أثناء مزاولتهم لمهامهم ، واستعمال العنف والإيذاء في حقهم ترتبت عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد.

كما يتابع الأظناء بتخريب وتكسير وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتحريض على العصيان بواسطة خطب في أماكن عامة ، والإمساك العمدي عن تقديم مساعدة لأشخاص في خطر، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح كان له مفعول فيما بعد .

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