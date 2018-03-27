جمعويون يطالبون المنتخبين بـ"مكاشفة" في وزان

هسبريس من وزان

عبر فاعلون مدنيون وجمعويون بوزان عن استيائهم من "الغموض" الذي يكتنف موضوع الحجز على ميزانية كل من المجلس الإقليمي والجماعي للمدينة، بسبب أحكام قضائية صدرت مؤخرا، معتبرين أن هذا "الصمت يبعث على تأويلات واستمرار لنهج المسؤولين سياسة التمويه والآذان الصماء، ضدا على الحق في الولوج إلى المعلومة الذي اكتسى شرعية دستورية بمقتضى الفصل 27، الذي يخول للمواطن ناصية الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرفق العام".

في هذا الصدد قال فؤاد درشوني، فاعل مدني، إن "المعلومات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد الحجز الذي طال ميزانية المجلسين الإقليمي والجماعي لوزان، غير أن المؤسف عدم التفاعل الإيجابي للمجلسين المنتخبين"، واصفا بيان مجلس إقليم وزان التوضيحي بـ"المتشنج"، وسطوره بـ"الحبلى بمصطلحات بعيدة كل البعد عن التوضيح وأقرب إلى "المعيور""، وفق تعبيره.

وشدد المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "المعلومات المتداولة تعطي الفرصة لتناسل الإشاعات والقيل والقال داخل الإقليم والمدينة"، مطالبا الجهات المعنية والساهرة على تدبير شؤون العامة بضرورة عقد ندوة صحافية لتسليط الضوء على الحجز الذي طال ميزانيتي مجلس الإقليم والجماعة.

وأشار درشوني ضمن التصريح ذاته إلى أن "الأمر يتطلب جرأة ولا يعد إحراجا أو هزيمة سياسية، بل يمليه سياق الحق في الوصول إلى المعلومة الذي من شأنه ترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية وخلق جو من الصدق والشفافية لتعزيز ثقة المواطن في المجالس المنتخبة".

من جانبه قال رشيد لغويبي، فاعل جمعوي، إن "من حق ساكنة المدينة والإقليم الوصول إلى المعلومة بدل تبادل التهم والبيانات التي رافقت الموضوع، والانفتاح على جميع مكونات المجتمع المدني لشرح حيثيات الأحكام وكشف ملابساتها".

واعتبر لغويبي الظرفية الراهنة "مهمة وتستدعي من جميع الفرقاء السياسيين والفاعلين بالإقليم الدخول في نوع من المصالحة، وتسبقها المصارحة، من أجل إعادة الثقة للمشهد العام بالإقليم، وبالتالي إعادة بناء جسر الثقة بعد سنوات من التطاحن"، ويضيف: "لا مجال اليوم للانغلاق ولا سبيل إلا الانفتاح وكشف الحقيقة أمام الجميع من أجل انطلاقة جديدة".

العربي المحرشي، رئيس المجلس الإقليمي لوزان، قال في تصريح لهسبريس: "الأحكام القضائية صادرة باسم جلالة الملك، وسنحترمها، وكانت منتظرة". مشيرا إلى كون المجلس الذي يرأسه "اتخذ جميع التدابير ورصد الاعتمادات المالية لذلك؛ كما خصص دورة استثنائية لتدارس الأحكام وتحويل المبالغ المالية لجميع القضايا التي نطقت فيها المحكمة بأحكام ابتدائية واستئنافية، بما في ذلك القضايا التي لم يتوجه ذوو الحقوق فيها إلى القضاء بعد".

وأبدى القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة استعداده لملاقاة فعاليات النسيج الجمعوي في جلسات مصارحة علنية، لإحاطاتها بالتفاصيل المملة للأحكام القضائية، مؤكدا في الوقت نفسه على نجاعة المشاريع التي يتم البصم عليها حاليا بإقليم وزان، والتي ستعطي ثمارها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

من جانبه نفى عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي لوزان، أن تكون ميزانية المجلس طالها الحجز، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأمر يتعلق بأحكام قضائية لا تتجاوز في مجملها 80 مليون سنتيم، مبديا استعداده للانفتاح على الٍرأي العام، سواء من خلال بيان توضيحي أو لقاء.

وطالب المسؤول الجماعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الواقفين وراء نشر الأخبار بضرورة "تحري الصدق والمصداقية وطلب المعلومة من مالكيها، عوض نشر مغالطات تضر أكثر مما تفيد"، على حد قوله.