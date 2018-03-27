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الرئيسية | جهات | "مقاهي البيضاء" تطلب دعما ضد "ظلم البيجيدي"

"مقاهي البيضاء" تطلب دعما ضد "ظلم البيجيدي"

"مقاهي البيضاء" تطلب دعما ضد "ظلم البيجيدي"
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 13:15

شرع أرباب المقاهي والمطاعم بالدار البيضاء في الضغط على المجالس الجماعية، وعلى رأسها مجلس المدينة، عبر عقد لقاءات مع أحزاب سياسية في الأغلبية والمعارضة من أجل التراجع عن قرارات جبائية رفعت رسوم ضريبة المشروبات إلى 10 في المائة ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي إلى 70 درهما للمتر المربع.

وعقد أرباب المقاهي اجتماعا مساء أمس الاثنين بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالدار البيضاء، بعد رفض العمدة عبد العزيز العماري، عن حزب العدالة والتنمية، فتح حوار معهم من أجل طرح مشاكلهم ومعاناتهم مع الرسوم الجبائية التي مررها المجلس الجماعي، داعين إلى التدخل من أجل وقفها.

وجاء هذا اللقاء، الذي حضره منتخبون وبرلمانيون عن مدينة الدار البيضاء، في إطار حملة ترافعية يقودها أرباب المقاهي والمطاعم في أوساط مختلف الهيئات الحزبية، سواء في الجماعة أو البرلمان.

وحسب مصادر حضرت الاجتماع فإن برلمانيي "البام" ومستشاريه الجماعيين بالبيضاء عبروا عن تبنيهم هذا الملف، وعملهم على إخراجه من النفق الذي وصل إليه، مؤكدين أنهم "صوتوا ضد القرار، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية والطريقة التي جاء بها".

وقرر أرباب المقاهي والمطاعم عقد لقاء في اليومين المقبلين مع فريق "حزب الجرار" على مستوى مجلس النواب، بعد لقاء سابق مع المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية.

وأكدت مصادر هسبريس أن أرباب المقاهي والمطاعم سيعقدون لقاء مع منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذين يشكلون مع حزب العدالة والتنمية الأغلبية بالمجلس الجماعي؛ على أن يعقد الأسبوع المقبل لقاء مماثل مع رئيس فريق "حزب أخنوش" بمجلس النواب، من أجل بسط مشاكلهم ومعاناتهم مع القرار المذكور.

وقال أحمد بفركان، عضو الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب: "هذه الاجتماعات مع الأحزاب السياسية وممثليها بالبرلمان تأتي من أجل التعريف بملفنا وكشف المشاكل والمعاناة التي تعترضنا بسبب هذا القرار الجبائي".

وأضاف المتحدث نفسه في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نحن لسنا ضد أداء الرسوم والضرائب، لكن رفعها إلى هذه النسب أضر بنا كثيرا وجعلنا ندخل في أزمة حقيقية".

وتأتي هذه الخطوة بعد وقف أداء رسوم الجبايات المحلية التي تستخلصها جماعة الدار البيضاء، إثر نداء وجهته الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم إلى مختلف المهنيين المنضوين تحت لوائها.

وهدد أرباب المقاهي والمطاعم بمقاطعة وطنية لمنتجات غازية لعلامة تجارية، وهو الأمر الذي سيتسبب لأرباب هذه الشركات الكبرى في أضرار كبيرة في حالة ما لم يتدارك المجلس الجماعي الأمر ويعمل على تعديل القرار الجبائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Rachid الثلاثاء 27 مارس 2018 - 13:42
il faut imposer un taxe plus élevé ,les Sce sont médiocres ,lieux du gaspillage du temps et pourtant ils réalisent des bénéfices énormes.
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2 - أبو علي الثلاثاء 27 مارس 2018 - 13:43
هاذا هو مشكل المغرب عندما يأتي أناس من أجل الإصلاح ترميم بعض الإختلالات تجد أحزاب أخرى ضذ ذالك لماذا لأنها ألفت الربح السريع والإبتعاد عن المراقبة. المقاهي يا سادة دخلها في بعض الأماكن خاصة في مدينة الدار البيضاء يفوق دخلها دخل الشركات الكبرى ولا حسيب ولا رقيب . اليوم عندما جاء ت المحاسبة الكل يشتكي. والمواطن الفقير لا يجد ما يسد به رمقه. لا أحد يحاسب أصحاب المقاهي عن كوب القهوة كم يساوي لكي تشربه أنت ب 25درهم وما فوق. واليوم الأصالة والمعاصرة يشجع على استمرار الفساد.
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3 - Ziryab الثلاثاء 27 مارس 2018 - 13:47
الأحزاب مستعدة لتبني أي طلب حتى و إن كان مخالفا للمصلحة العامة و ذلك من أجل استقطاب الأصوات. و بهذه الطريقة لن تحل المشاكل و لن يتطور المغرب ما دام الهاجس الإنتخابي مقابل العشوائية يطغى على المشهد الحزبي.
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4 - كريم الثلاثاء 27 مارس 2018 - 13:56
من حق الدولة جمع الضرائب القانونية ليرى أصحاب المقاهي كم يربحون
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5 - سمير الثلاثاء 27 مارس 2018 - 14:09
من المخجل ان تستغل بعض الأحزاب التي فشلت سياسيا وعاقبه الشعب في وجه الإصلاح من آجل المزايدات السياسية والحملات الانتخابية السابقة لاوانها. هل يعلم هؤلاء المتطالولون على العمل السياسي بان من مداخيل الجبايات تؤدى اجور الموضفين وإصلاح البنية التحية والصفقات العمومية اين هي هنا روح المواطنة.
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