ابتدائية الرحامنة تطلق أولى جلساتها الرقمية

إبراهيم مغراوي

أطلقت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير التابعة لإقليم الرحامنة، اليوم الثلاثاء، أول جلسة رقمية عقدت بقاعة الجلسات رقم 02 للبت في قضايا النفقة، برئاسة سارة الهيبة ومساعدة كاتبة الضبط بسمة فوزي.

وحضر هذه الانطلاقة رشيد بوسكري رئيس المحكمة المذكورة، ونور الدين شعلون وكيل الملك لديها، ومحمد السعيد بنسلام ممثل نقابة المحامين بمراكش، وعبد الكريم الناوي رئيس مصلحة كتابة الضبط، وعبد الله آيت الطالب رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بها، وعدد من القضاة والموظفين العاملين بها، ومفوضون قضائيون وعدول ونساخ تابعون لها، وباقي مكونات العدالة وفعاليات المجتمع المدني.

وتأتي هذه الجلسة الرقمية في إطار انخراط ابتدائية ابن جرير في مشروع تنزيل المحاكم الرقمية بالمملكة المغربية، وتحديث الخدمات القضائية المقدمة للمرتفقين بعاصمة الرحامنة، وتجويد المنتوج القضائي بهذه المؤسسة القضائية في أفق تنزيل مشروع المحكمة الرقمية على أرض الواقع ليكون شاملا لجميع الجلسات، تماشيا مع متطلبات العصر والتكنولوجيا الحديثة.

وكانت المحكمة الابتدائية بعاصمة النخيل أول من أطلق هذا النوع من الجلسات في ملفات مدنية، بداية الشهر الجاري، تلتها محكمة الاستئناف بمراكش، التي بتت في ملفات زجرية؛ فيما تناولت المحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة قضايا استعجالية. أما جلسة مركز القاضي المقيم بايت أورير بإقليم الحوز، فخصصت لقضايا النفقة فردي، وزواج القاصرات والطلاق والتطليق والتعدد بغرفة المشورة.