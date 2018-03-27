"إنوي" تطلق إنترنيت مجاني على متن الترامواي

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت "إنوي" إطلاق خدمة الإنترنيت المجاني على قاطرات "الترامواي" بمدينة الدار البيضاء انطلاقا من اليوم الثلاثاء.

وقالت نادية الفاسي الفهري، الرئيسة المديرة العامة لـ"إنوي"، إن إطلاق هذه الخدمة ثمرة شراكة مع شركة "الدار البيضاء للنقل"، ستمكن كل مستعملي "التراموي" بالدار البيضاء من الاستفادة من خدمة الإنترنيت اللاسلكي (الواي فاي) التي تعتمد على شبكة الجيل الرابع.

وأكدت الفاسي الفهري، خلال لقاء صحافي عقدته اليوم الثلاثاء بمقر الشركة في مدينة الدار البيضاء، إنه "بفضل هذه الخدمة الجديدة تعزز "إنوي" مكانتها كمقاولة متينة، مبتكرة وملتزمة، وستتيح لأزيد من 125 ألف مستعمل للترامواي الاستفادة من الربط بالإنترنيت فائق السرعة".

وأشارت المتحدثة إلى أن "إنوي" قامت بتوظيف آخر الابتكارات التكنولوجيا لتوفير خدمة ربط متميزة بالإنترنيت على متن قاطرات "الترامواي" المتحركة.

من جهته قال يوسف الضريس، المدير العام لشركة "الدار البيضاء للنقل"، إن "توفير الربط بالإنترنيت على متن التراموي يؤكد التحول الإستراتيجي للسياسة الجديدة للنقل بالدار البيضاء"، وزاد: "هذه السياسة تقوم على رؤية جديدة للنقل العمومي تعتمد السعي المتواصل إلى التطور الكمي والنوعي لتجربة التنقل في العاصمة الاقتصادية".

وأضاف الضريس: "من خلال هذه المبادرة الجديدة نقترح، مرة أخرى، تصورا آخر يجعل التنقل اليومي بالمدينة لحظة للاكتشاف، وندعو كل البيضاويين إلى الاستفادة منها".

وأكد المتحدث أن هذه الخدمة الجديدة تغطي الخط الحالي للترامواي الذي يمتد على طول 31 كيلومترا.

مسؤولو شركة "إنوي" أكدوا أن الاستفادة من هذه الخدمة لا يتطلب من المستخدم سوى الارتباط بالشبكة والتسجيل عبر رقمه الهاتفي ثم إدخال الرمز الذي يتوصل به عبر رسالة قصيرة (sms)، ليستفيد فورا من حصة مجانية من الإنترنت فائق السرعة.