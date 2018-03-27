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الرئيسية | جهات | "احتجاجات" تعجل بإنجاز ثقب مائي ضواحي تنغير

"احتجاجات" تعجل بإنجاز ثقب مائي ضواحي تنغير

"احتجاجات" تعجل بإنجاز ثقب مائي ضواحي تنغير
محمد آيت حساين
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 17:23

تعيش ساكنة قصر أمكان بالجماعة الترابية النيف بإقليم تنغير، منذ ست سنوات، على وقع غياب الماء الصالح للشرب؛ وهو ما جعل السكان يواجهون أياما صعبة دون هذه المادة الحيوية، في وقت تشهد فيه المنطقة درجات حرارة مرتفعة، خصوصا في فصل صيف.

حرمان ساكنة قصر أمكان من الماء الصالح للشرب دفعها إلى تنظيم مسيرات احتجاجية، آخرها كانت الأسبوع الماضي أمام مقر عمالة تنغير، لمطالبة السلطات الإقليمية وباقي المتدخلين بضرورة التدخل قصد إنجاز ثقب مائي بالمنطقة من أجل إنهاء معاناتها مع غياب الماء الصالح للشرب التي دامت أزيد من ست سنوات.

ومن أجل تزويد الساكنة المذكورة بهذه المادة الحيوية، أكد مسؤول بعمالة تنغير أن وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس لجأت، بتنسيق مع العمالة، إلى اتخاذ إجراءات آنية لمواجهة المشكل؛ من قبيل القيام بأشغال إنجاز ثقب مائي بالمنطقة، وهي الأشغال التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بالمنطقة، مشددا على أن الماء الذي جرى الوصول إليه صباح اليوم "مالح"، مشيرا إلى أن الأشغال مستمرة في انتظار الوصول إلى ماء صالح للاستعمال، وفق تعبيره.

من جهته، قال محمد رفقي، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تنغير، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، إن مقر العمالة احتضن صباح اليوم اجتماع حول الموضوع، مشيرا إلى أن الجماعة ستتكلف بإنجاز الشطر الأول من مشروع تزويد ساكنة أمكان بالماء الصالح للشرب، في انتظار توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لإنجاز الشطر الثاني عما قريب.

يذكر أن الحصول على جرعة ماء بقصر أمكان بجماعة النيف، حسب ما أوردته الساكنة في تصريحات متطابقة لهسبريس، "يتطلب منهم بذل مجهود ووقت كبيرين بتسخير الدواب"، مؤكدة "عدم رغبة الجهات المسؤولة في وقت سابق حل معاناتهم مع العطش، بالرغم من اقتراب فصل الصيف، حيث تعرف درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا بالمنطقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مهاجر الثلاثاء 27 مارس 2018 - 17:51
اسمعوا يا سكان الرباط و البيضاء و مراكش و طنجة...يا من يطالب ببناء مسبح و حديقة خضراء و ملعب الكولف هناك مغرب! لم يجد ماء شرب لسد العطش!!!!
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19
2 - سلام الصويري الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:35
هذه الأبار تكون غالبا متحجرة ولا يتجدد فيها المياه وهي عبارة عن جيوب مياه تكونت منذ فترة وعيوبها انها مالحة ولا تتجدد بمياه الأمطار !!
الخطر الأكبر الذي يهدد دول شمال افريقيا ومن بينها المغرب هو ندرة المياه مستقبلا ومسألة حياة او موت .
لكن يلاحظ انه ليس هناك سياسة واضحة ومخطط جدي ناجع بل فقط بعض المشاريع الفلكورية .
والاهتمام منصب على تنظيم المهرجانات واقامة مواسم الاولياء والترشح لكأس العالم وبناء طجفي اما توفير الماء يظهر انه ليس من أولويات السلطة رغم بوادر الأزمة
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3
3 - أيوب الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:42
حقا يجب على سكان المدن الكبرى أن يرو كم نعاني من هذا التهميش بينما هم يطالبون بوسائل الترفيه نحن لا نملك حتى الماء الشروب !!!
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3
4 - ritaj الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:42
ا لى مهاجر المقارنة غير صحيحة فالواجب هو ان يتوفر المواطن على الماء الصالح للشرب اينما كان كما ان الحدائق والمسابح لها دورها فلايجب قتل جميع الكلاب بحجة داء السعار
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4
5 - نقطة في بحر الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:49
نحن شعب يضيع الماااء بكثرة وسنعرف قيمته لاحقا...لا يعقل أن نستمر في هذا التبذير...الوالدة حفظها الله كنت أراها دائما تحتفظ بمياه التصبين والمطبخ لاستعمالها في المرحاض أعزكم الله بدل استعمال المياه النقية.
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