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ابتدائية إمنتانوت تعقد جلستها الرقمية الأولى

ابتدائية إمنتانوت تعقد جلستها الرقمية الأولى
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 21:16

عقدت المحكمة الابتدائية بمدينة امنتانوت التابعة لإقليم شيشاوة، اليوم الثلاثاء، جلسة رقمية بالقاعة رقم 3 للبت في القضايا الاستعجالية، برئاسة صلاح الدين محاس ومساعدة كاتب الضبط الحسين المرضي.

وتأتي هذه الجلسة الرقمية تماشيا مع إستراتيجية مديرية الدراسات والتحديث والتعاون بوزارة العدل، الرامية إلى تجويد الخدمات القضائية المقدمة للمرتفقين بكل محاكم المغرب، في أفق تنزيل مشروع المحكمة الرقمية على أرض الواقع ليكون شاملا لجميع الجلسات، تماشيا مع متطلبات العصر والتكنولوجيا الحديثة.

جدير بالذكر أن عدة محاكم ابتدائية واستئنافية بجهة مراكش آسفي أطلقت، خلال الشهر الجاري، هذا النوع من الجلسات في ملفات متنوعة مدنية زجرية واستعجالية وأخرى تناولت قضايا النفقة فردي وزواج القاصرات والطلاق والتطليق والتعدد.

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