سفيرة النرويج بالمغرب تزور جمعيات إقليم الحوز

إبراهيم مغراوي

قامت ميريت نركاض (merethe nergaad)، سفيرة المملكة النرويجية المعتمدة لدى المملكة المغربية، بزيارة إلى الفضاء الجمعوي لإقليم الحوز بمدينة تحناوت، حيث قدمت لها شروحات حول مسار العمل الجمعوي بهذه المنطقة من طرف عبد اللطيف الجعيدي، رئيس الهيئة المدنية المذكورة، وزارت بعدها معرضا للمنتوجات المحلية لبعض التعاونيات والجمعيات، بحضور باشا المدينة نيابة عن عامل الإقليم عمر التويمي.

وانتقلت السفيرة بعد ذلك إلى منطقة ايت عبدي بجماعة تزارت حيث تابعت إلى جانب كل من رئيس جماعة تازارت، وأعضاء جمعية "تدوكلا"، وممثلي السلطة المحلية، شريطا حول الأنشطة التي تم إنجازها من طرف جامعة ليل هامر النرويجية وشركائها.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الشراكة والتعاون بين الفضاء الإقليمي للجمعيات التنموية بإقليم الحوز، وجمعية "تدوكلا" بجماعة تازارت، وجامعة ليل هامر بالنرويج، والأكاديمية العالمية للموسيقى بأوسلو، ونيابة التعليم بالحوز، وجامعة القاضي عياض، وسفارة النرويج بالمغرب.