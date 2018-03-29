ساكنة برشيد تشكو نقص الأطباء وغياب "سكانير"

هسبريس - عبد الإله شبل

تعيش ساكنة مدينة برشيد على وقع خصاص مهول وحاد في المجال الطبي، لاسيما على مستوى المستشفى الإقليمي الرازي، الذي يعرف توافد المرضى عليه من مختلف الجماعات التابعة للإقليم قصد التطبيب.

واعتبر عدد من الفاعلين الجمعويين في المدينة أن المستشفى الإقليمي يعرف خصاصا مهولا في عدة مجالات، إذ إن الساكنة التي تقصده بشكل دائم تجد نفسها أمام مؤسسة بدون أجهزة ومعدات وبأطر طبية وشبه طبية قليلة.

وأكد فاعلون جمعويون أن المستشفى الإقليمي الرازي يعرف اكتظاظا كبيرا، مقابل نقص واضح في الأسرة، ما يحد من طاقته الاستيعابية، خاصة أنه يعرف توافد الساكنة من مختلف الجماعات التابعة لإقليم برشيد، والبالغ عددها 22 جماعة.

وطالب هؤلاء في تصريحات للجريدة بتوفير جهاز "سكانير" بالمستشفى الإقليمي، إذ يضطر المرضى إلى التنقل صوب مدينة الدار البيضاء من أجل الفحص بالأشعة، مشددين على ضرورة إخراجه للوجود.

ودخل البرلماني عن حزب الاستقلال طارق القادري على خط هذه الأزمة التي يعرفها المستشفى الإقليمي ذاته، إذ كشف في مراسلة وجهها إلى وزير الصحة، أنس الدكالي، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى لا تتعدى حاليا 45 سريرا، بينما يقدر عدد السكان بـ524 ألف نسمة، مشيرا إلى أنه وجب توفر المؤسسة على 245 سريرا.

وأورد البرلماني في سؤال كتابي : "المستشفى يعاني من مشاكل عدة تتجلى في عدم استفادة المرضى من التجهيزات الطبية لإنقاذ حياتهم، وعلى رأسها جهاز السكانير الذي لازلنا إلى حد الساعة نجهل مصيره".

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، إذ يعاني المستشفى الإقليمي من خصاص في الأطر الطبية، وهو ما أشارت إليه مراسلة البرلماني التي جاء فيها: "هناك نقص مهول وحاد في الأطر الطبية وشبه طبية عاينته بشكل شخصي من خلال زيارة ميدانية".