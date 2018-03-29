24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1713:3717:0419:4921:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. فندق الهيلتون يعود من جديد إلى العاصمة الرباط (5.00)

  2. اتفاقية شراكة تجمع وزارة الجالية بـ"الإيركام" (5.00)

  3. أسعار الخضر تدفع البيضاويين إلى تخفيض الاستهلاك تفاديا للغلاء (5.00)

  4. الدرك الملكي يعتقل الشاب الذي حاول اغتصاب تلميذة في الرحامنة (5.00)

  5. عندما يتهم الفقهاء غيرهم بـ"الجهل" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | الطريق السيار .. توقف بين العرائش وسيدي اليمني

الطريق السيار .. توقف بين العرائش وسيدي اليمني

الطريق السيار .. توقف بين العرائش وسيدي اليمني
هسبريس من الرباط
الخميس 29 مارس 2018 - 00:35

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستعرف توقفا، في الاتجاهين، بمقطع الطريق السيار بين العرائش وبدال سيدي اليمني يوم الخميس، من منتصف الليل إلى حدود السادسة صباحا، نتيجة قيامها بأشغال وضع ممر علوي للراجلين.

ودعت الشركة، في بلاغ لها، مستعملي الطريق السيار الرباط ـ طنجة، المتوجهين صوب طنجة، إلى الخروج من بدال العرائش، واستعمال الطريق الوطنية رقم 1، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال سيدي اليمني. وبالنسبة للمتوجهين نحو الرباط فإنهم مدعوون للخروج من الطريق السيار عند بدال سيدي اليمني، واستعمال الطريق الوطنية رقم 1، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال العرائش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.