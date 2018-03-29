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كُتّاب وآراء
الطريق السيار .. توقف بين العرائش وسيدي اليمني
أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستعرف توقفا، في الاتجاهين، بمقطع الطريق السيار بين العرائش وبدال سيدي اليمني يوم الخميس، من منتصف الليل إلى حدود السادسة صباحا، نتيجة قيامها بأشغال وضع ممر علوي للراجلين.
ودعت الشركة، في بلاغ لها، مستعملي الطريق السيار الرباط ـ طنجة، المتوجهين صوب طنجة، إلى الخروج من بدال العرائش، واستعمال الطريق الوطنية رقم 1، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال سيدي اليمني. وبالنسبة للمتوجهين نحو الرباط فإنهم مدعوون للخروج من الطريق السيار عند بدال سيدي اليمني، واستعمال الطريق الوطنية رقم 1، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال العرائش.