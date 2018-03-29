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الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
هسبريس - و.م.ع
الخميس 29 مارس 2018 - 05:40

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل وكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل والسهول الأطلسية الشمالية، مع تكون سحب غير مستقرة بالأطلسين الكبير والمتوسط وشمال المنطقة الشرقية ونزول قطرات مطرية متفرقة خلال الزوال والمساء.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالشمال والوسط وصافية بالجنوب. وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة شرقية بالأقاليم الصحراوية، وضعيفة من الجنوب بالسفوح الجنوبية الشرقية، وضعيفة القوة شمالية على العموم بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و09 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، والمنطقة الشرقية واللوكوس، وما بين 10 و15 درجات بهضاب الفوسفاط ووالماس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والرحامنة والحوز والسايس، وما بين 16 و21 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستتأرجح ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات والهضاب الشرقية ومنطقة طنجة واللوكوس، وما بين 21 و26 درجة بالغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 27 و31 درجة بالرحامنة والحوز وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بجنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول السواحل الأطلسية.

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