نقابات بجهة خنيفرة تطالب بإلغاء التوقيت الصيفي

ياسين أوشن

بعد الجدل الذي أثاره التوقيت الصيفي المعمول به بداية هذا الأسبوع، التحقت نقابات تعليمية بجهة بني ملال خنيفرة بركب النقابات المطالبة بإلغاء التوقيت الصيفي، لما يحمله في ثناياه من مخاطر على صحة ونفسية التلميذات والتلاميذ على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق، أصدرت المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية، بيانا مشتركا موجها إلى المدير المكلف بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، تذكر فيه بـ"الإكراهات التي يخلفها التوقيت الصيفي الجديد لمجموع تلميذات وتلاميذ الجهة، ولآبائهم وأوليائهم وللأسرة التعليمية على حد سواء".

ودعا البيان ذاته الذي تتوفر "هسبريس" على نسخة منه، والموقع من طرف النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، والجامعة الحرة للتعليم، إلى اعتماد توقيت يساهم في حفظ أمن المتمدرسين، والذي يحدد موعد الدخول في الفترة الصباحية في التاسعة صباحا، وموعد الدخول المسائي في الثالثة بعد الزوال، نظرا إلى أن "الجهة تتصف بصعوبتها التضاريسية والمناخية".

ويذكر أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، هي السباقة إلى الإعلان عن هذا النموذج من التوقيت، تجنبا للتغيب والتأخر في صفوف التلميذات والتلاميذ، خصوصا مع بداية العمل بالتوقيت الصيفي، نظرا لخصوصية المنطقة الجغرافية، لكون مواعيد الشروق والغروب بالجهة تختلف عن باقي مناطق الشمال كما ورد في البيان الذي أصدرته في الموضوع.