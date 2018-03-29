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كُتّاب وآراء
جمعية تسهر على تنظيف مقبرة القشريين بوزان
بادرت جمعية "محبو القشريين"، الناشطة بمدينة وزان، إلى تنظيم حملة تنظيف وتشجير بمقبرة الحي، بمشاركة شباب الجمعية ومواطنين من مختلف الأعمار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الأنشطة المتنوعة التي ينظمها الإطار الجمعوي بهدف الاعتناء بحرمة المقبرة والاحترام الواجب للموتى، وكذا لإضفاء رونق وجمالية على المكان، لاسيما في ظل العشوائية التي تعيشها جل مقابر دار الضمانة.
وعرف النشاط تنقية المقبرة من الشوائب وتنظيفها من الأزبال والنفايات، وغرس عشرات الشتائل وتشجير محيط المقبرة قصد حماية المشيعين والزوار من حر الشمس.
ودعا الواقفون وراء النشاط الخيري كافة فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط في مثل هذه الخطوات صونا لحرمة الموتى، واحتراما لقدسية المقابر.