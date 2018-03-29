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جمعية تسهر على تنظيف مقبرة القشريين بوزان

جمعية تسهر على تنظيف مقبرة القشريين بوزان
هسبريس من وزان
الخميس 29 مارس 2018 - 00:20

بادرت جمعية "محبو القشريين"، الناشطة بمدينة وزان، إلى تنظيم حملة تنظيف وتشجير بمقبرة الحي، بمشاركة شباب الجمعية ومواطنين من مختلف الأعمار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الأنشطة المتنوعة التي ينظمها الإطار الجمعوي بهدف الاعتناء بحرمة المقبرة والاحترام الواجب للموتى، وكذا لإضفاء رونق وجمالية على المكان، لاسيما في ظل العشوائية التي تعيشها جل مقابر دار الضمانة.

وعرف النشاط تنقية المقبرة من الشوائب وتنظيفها من الأزبال والنفايات، وغرس عشرات الشتائل وتشجير محيط المقبرة قصد حماية المشيعين والزوار من حر الشمس.

ودعا الواقفون وراء النشاط الخيري كافة فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط في مثل هذه الخطوات صونا لحرمة الموتى، واحتراما لقدسية المقابر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الشريف من طنجة الخميس 29 مارس 2018 - 01:13
مبادرة تستحق عليها "جمعية محبو القشريين"كل تنويه و تشجيع ، و لهم أجر الدنيا و الآخرة من الأحياء و الأموات . و ذلك بالنظر إلى الحرمة الواجبة في حق الموتى عوض أن تترك المقابر عرضة لكل من و ما يمس بحرمتها. و حبذا لو تصيب عدوى هذه المبادرة باقي محبي أحياء وزان ليقوموا بنفس المبادرة في باقي مقابر دار الضمانة، بشراكة و تعاون مع السلطات المحلية و المجالس المنتخبة و وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية و مكونات المجتمع المدني. و الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. و شكرا هسبريس من وزان.
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