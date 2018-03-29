جهة بني ملال تستقبل مجموعة استثمارية صينية

هسبريس من بني ملال

استقبل ابراهيم مجاهد، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، بمعية نائبيه شفيق راشد وهناء شهبون، مساء الأربعاء، شين زهينهي، الرئيس المدير العام للمجموعة الاستثمارية الصينية "CCECC" المتخصصة في مجال صناعة القطارات والسكك الحديدية والبناء والأشغال العمومية الكبرى، التي تشرف على مجموعة من الأوراش الكبرى بكل من جنوب إفريقيا ونيجيريا وإفريقيا الشرقية.

وجاءت هذه الزيارة للمجموعة الاستثمارية الصينية إلى جهة بني ملال خنيفرة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجهة، ابراهيم مجاهد، ضمن وفد رفيع المستوى، إلى جمهورية الصين الشعبية شهر دجنبر 2017.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض فرص الاستثمارات الواعدة التي تزخر بها الجهة في المجالين السياحي والفلاحي وفي قطاعات أخرى، وتم إطلاع الجانب الصيني على التسهيلات التي توفرها الجهة في مجال الاستثمار على جميع المستويات.

وقام الرئيس المدير العام للمجموعة الاستثمارية الصينية بزيارة إلى قطب الصناعات الغذائية، وقطب الجودة ببني ملال.

وكانت المناسبة أيضا فرصة للتذكير بالتطور الكبير الذي تعرفه العلاقات التجارية بين البلدين، التي عرفت دينامية جديدة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس إلى جمهورية الصين الشعبية سنة 2016.

وأعرب المستثمر الصيني عن سعادته الكبيرة بالتواجد بجهة تزخر بمؤهلات طبيعية مهمة، وأكد رغبة المجموعة في تسجيل تواجدها بهذه الجهة لما تزخر به من فرص استثمارية.