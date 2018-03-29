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الرئيسية | جهات | متصرفو شفشاون يحتجون من أجل النظام والإنصاف

متصرفو شفشاون يحتجون من أجل النظام والإنصاف

متصرفو شفشاون يحتجون من أجل النظام والإنصاف
هسبريس من وزان
الخميس 29 مارس 2018 - 17:06

"لا تنازل لا استسلام المعركة إلى الأمام" و"يا وزير المالية واش الأزمة غير عليا" و"أش من إصلاح إداري هذا فساد بالعلالي".. شعارات من بين أخرى رفعها عشرات الأطر المنضوية تحت لواء المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بشفشاون، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية غاضبة أمام مقر الخزينة الإقليمية بالمدينة ذاتها من أجل "الدفاع عن الملف المطلبي لهيئة المتصرفين والمتعلق أساسا بالعدالة الأجرية والمطالبة بإخراج نظام أساسي منصف لهذه الفئة".

وعرف الشكل الاحتجاجي مشاركة متصرفين ومتصرفات مشتغلين بمختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية بالإقليم سالف الذكر، رافعين شعارات تحمّل الحكومة "مسؤولية الفشل الإداري بسبب تعاطيها السلبي مع الملف المطلبي للمتصرفين"، وفق ما صدحت به أصوات الغاضبين.

محمد صدور، الكاتب الإقليمي لاتحاد المتصرفين المغاربة بشفشاون، قال إن "الخطوة المفعلة تأتي ردا على سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة المغربية في التعاطي مع الملفات" التي وصفها بـ"الفئوية لموظفي الدولة"، داعيا الجهات المتدخلة إلى ضرورة إنصاف هذه الفئة التي قال إنها تشتغل في ظروف صعبة في سبيل تجويد الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.

وأضاف الإطار الإداري بمشفى محمد الخامس بمدينة شفشاون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يعتزم خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا وأكثر حدة حتى تحقيق المطالب التي وصفها بـ"المشروعة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - MOULAHED الخميس 29 مارس 2018 - 17:25
الشبيه هو الموظف الذي حالفه الحظ واستفاد من صفة مهندس مثلا دون مباراة أو تكوين في الهندسة؛ أو صفة متصرف دون مباراة أو تخرج من المعاهد العليا للإدارة؛ أو صفة تقني دون مباراة أو تكوين في الميدان و قس على ذلك؛ هو الذي استفاد أيضا من التوظيف المباشر وما أدراك ما التوظيف المباشر زمن الزبونية و المحسوبية و الرشاوي. هو كذلك الذي استغل منصبا ماليا معينا في إطار محاربة العطالة لدى حاملي الشواهد فصدق وهم " الصفة الأكذوبة " التي أهديت له دون ديبلوم أو شهادة؛ و في غياب الإطار الأصلي أصبح الشبيه يقوم بمهام لا تتلائم مع مؤهلاته الحقيقية منتحلا الصفة تحت قناع المهندس أو التقني أو المتصرف؛ و على أي؛ فالشبيه يبقى نسخة غير مطابقة للأصل مهما حاول التقمص لأنه و بكل بساطة يفتقد إلى أبسط مقومات صاحب الصفة الأصلي. و يبقى القطاع الخاص هو المحك و المعيار الحقيقي لثبوت الصفة؛ فهل يستطيع المهندس الشبيه أو التقني الشبيه أن يجد له منصب شغل خارج الإدارة العمومية ؟؟؟ طبعا لا " إن لم تستحي فافعل ما شئت " ....
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2 - محمد الخميس 29 مارس 2018 - 17:45
تحية لكل الرافضين لجميع اشكال الحيف والظلم... هؤلاء المتصرفون يطالبون بالحق في العدالة الاجرية فقط. عندما تعطي الحكومة الاهمية لقطاعات دون اخرى فثمة خلل او لوبيات تتحكم في دهاليز القرارات!!!
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3 - محمد طنجة الخميس 29 مارس 2018 - 17:46
عيب وعار ان تجد منتدب قضائي السلم 11 الدرجة 1 يتقاضى 9500 درهم ومتصرف تابع لوزارة الداخلية مثلا السلم 11 الدرجة 1 يتقاضى 7200 درهم نفس السلم ونفس الدرجة،هذا هو الحيف والظلم، يجب ان تكون هناك عدالة في الاجور وفِي جميع السلاليم رغم اختلاف القطاعات
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