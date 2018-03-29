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الرئيسية | جهات | جولة تواصلية تقود برلمانيي الأحرار إلى إقليم تنغير

جولة تواصلية تقود برلمانيي الأحرار إلى إقليم تنغير

جولة تواصلية تقود برلمانيي الأحرار إلى إقليم تنغير
هسبريس من الرباط
الخميس 29 مارس 2018 - 23:10

تتواصل الزيارات الميدانية لبرلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس، بجهة درعة تافيلالت، حيث حل الوفد التجمعي بإقليم تنغير.

وتأتي هذه الزيارة للوفد البرلماني لإقليم تنغير بعد زيارة أولية قادت برلمانيي التجمع الوطني للأحرار إلى إقليم زاكورة، في افتتاح زيارات الوفد التجمعي لجهة درعة تافيلالت.

وتهم هذه الزيارات الميدانية لبرلمانيي الأحرار، حسب المنظمين، التواصل مع المواطنين في جميع جهات المملكة من أجل الاطلاع على أوضاعهم المعيشية في أفق الترافع عن مطالب الساكنة في مختلف مواقع المسؤولية.

كما تأتي هذه الزيارات، وفقا للمصدر، للتأكيد على أهمية التواصل اليومي الفعال مع عموم المواطنين في جميع الجهات، من أجل التعرف عن كثب على أوضاع الساكنة المحلية والعمل على الاستجابة لتطلعاتها.

وعبّر لحسن ادعي، أحد القائمين على الزيارة، عن أهمية قافلة البرلمانيين التجمعيين في هذه المناطق التي تعاني من مشاكل التهميش وغياب البنيات التحتية الأساسية، وللتعرف بشكل دقيق على المشاكل التي تعاني منها الساكنة المحلية.

وبدوره، أكد البرلماني حسن عكاشة أن التجمع الوطني للأحرار قطع وعدا منذ انتخاب عزيز أخنوش على رأس الحزب بالنزول إلى الميدان وفي جميع الجهات، بالتنسيق مع المنتخبين المحليين، من أجل بلورة رؤية شاملة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها مناطق مختلفة بالمغرب.

وشهدت الجولة زيارة جماعات محلية بإقليم تنغير، والتواصل مع الساكنة المحلية بخصوص عدد من القضايا التي تهم التنمية بعدد من الجماعات التي تعاني من غياب البنيات التحتية الأساسية، وغياب البدائل الاقتصادية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ملووك الخميس 29 مارس 2018 - 23:29
العمل ثم العمل ها لي بغينا نشوفو ناس تخدم البلاد وتجاوب على الاشكالات
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2 - احمد منصور الخميس 29 مارس 2018 - 23:30
القرى المغربية بحاجة الى التأهيل و التنمية الحقيقية.. و هذا لن يتأتى الا ببذل المزيد من الجهود، واصلو ايها التجمعيون
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3 - هند الخميس 29 مارس 2018 - 23:31
سياسة التجمع سياسة تواصلية فعالة
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4 - Amanar Rifi الخميس 29 مارس 2018 - 23:35
حزب التجمع الوطني للأحرار دائما في الواجهة، دائم التواصل و دائم الحضور في الميدان من خلال الزيارات الميدانية لمسؤوليه و الأنشطة المنظمة من هياكله الموازية، فهنيئا لنا بهذا الحزب الذي أصبح يشكل الاستثناء في الساحة السياسية منذ تولي السيد عزيز أخنوش لزمام الأمور على رأس الحزب.
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-2
5 - بئر الجعير الخميس 29 مارس 2018 - 23:37
التجمع اصبح في المسار الصحيح اغاراس اغاراس
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-2
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