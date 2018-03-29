جولة تواصلية تقود برلمانيي الأحرار إلى إقليم تنغير

هسبريس من الرباط

تتواصل الزيارات الميدانية لبرلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس، بجهة درعة تافيلالت، حيث حل الوفد التجمعي بإقليم تنغير.

وتأتي هذه الزيارة للوفد البرلماني لإقليم تنغير بعد زيارة أولية قادت برلمانيي التجمع الوطني للأحرار إلى إقليم زاكورة، في افتتاح زيارات الوفد التجمعي لجهة درعة تافيلالت.

وتهم هذه الزيارات الميدانية لبرلمانيي الأحرار، حسب المنظمين، التواصل مع المواطنين في جميع جهات المملكة من أجل الاطلاع على أوضاعهم المعيشية في أفق الترافع عن مطالب الساكنة في مختلف مواقع المسؤولية.

كما تأتي هذه الزيارات، وفقا للمصدر، للتأكيد على أهمية التواصل اليومي الفعال مع عموم المواطنين في جميع الجهات، من أجل التعرف عن كثب على أوضاع الساكنة المحلية والعمل على الاستجابة لتطلعاتها.

وعبّر لحسن ادعي، أحد القائمين على الزيارة، عن أهمية قافلة البرلمانيين التجمعيين في هذه المناطق التي تعاني من مشاكل التهميش وغياب البنيات التحتية الأساسية، وللتعرف بشكل دقيق على المشاكل التي تعاني منها الساكنة المحلية.

وبدوره، أكد البرلماني حسن عكاشة أن التجمع الوطني للأحرار قطع وعدا منذ انتخاب عزيز أخنوش على رأس الحزب بالنزول إلى الميدان وفي جميع الجهات، بالتنسيق مع المنتخبين المحليين، من أجل بلورة رؤية شاملة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها مناطق مختلفة بالمغرب.

وشهدت الجولة زيارة جماعات محلية بإقليم تنغير، والتواصل مع الساكنة المحلية بخصوص عدد من القضايا التي تهم التنمية بعدد من الجماعات التي تعاني من غياب البنيات التحتية الأساسية، وغياب البدائل الاقتصادية.