مراكش .. تربويون يواجهون الصمت بالاحتجاج

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظم العشرات من المديرات والمدراء والحراس العامين، ونظّار الدروس بالتعليم الابتدائي والثانوي، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للتربية الوطنية بمراكش، تنديدا بما اعتبروه "إغلاق الوزارة لباب الحوار واستمرار الاعفاءات المجانية في حق هيئة الإدارة التربوية ببعض المؤسسات التعليمية".

ورفع المحتجون شعارات عدة من قبيل "المشاكل قائمة .. والوزارة نائمة"، و"يا وزير يا مسؤول .. هاد شي ماشي معقول"، و"قولوا لوزارة التعليم مطالبنا قانونية .. لا تماطل لا تسويف لا حلول ترقيعية"، و"الواجبات معلومة .. والحقوق مهضومة"، استنكارا لما وصفوه بـ"صمت الوزارة حيال المطالب المهنية لهذه الفئة المحتجة".

عمر بدادي، النائب الأول لرئيس المكتب الجهوي لجمعية مديري ومديرات التعليم الابتدائي، قال في كلمة بالمناسبة: "نقف هنا من أجل قضيتنا العادلة التي بسببها نتحمل كل الاكراهات والصعوبات"، مضيفا أن "الغموض الذي تتعامل به وزارة التربية الوطنية مع مطالبنا يؤكد غياب الثقة فيها وهي التي يفترض فيها أن تكون ضامنا للحقوق".

وأورد المتحدث نفسه أن "المشاركين في الاحتجاج الذي يأتي في سياق برنامج وطني يطالبون بإخراج الإطار الخاص بأطر الإدارة التربوية، وإدماج المديرات والمديرين وكل أطر هيئة الإدارة والممارسين بدون قيد أو شرط"، والتراجع عن الاعفاءات المجانية، وتفعيل استقلالية المؤسسات التعليمية بتمكينها من الإمكانيات والصلاحيات، وإعادة النظر في الهيكلة الجديدة للوزارة".