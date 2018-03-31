متضامنون يحرقون علمي إسرائيل وأمريكا بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

احتشدت مجموعة من الفعاليات الجمعوية والسياسية والنقابية والحقوقية في ساحة المجاهدين وسط مدينة خريبكة، عشية الجمعة، من أجل الإعلان عن "تجديد تضامنها مع كفاح الشعب الفلسطيني"، في وقفة تضامنية بمناسبة ذكرى يوم الأرض الموافق لـ 30 مارس.

وحرص المشاركون في هذه الوقفة على وضع العَلمين الأمريكي والإسرائيلي تحت أقدامهم، مردّدين شعارات معادية للصهاينة والرئيس الأمريكي، من بينها "يا ترامب يا ملعون، فلسطين في العيون"، و"حركات صهيونية، حركات إرهابية"، و"يا نساء يا شباب، أمريكا رمز الإرهاب".

ولم يفوّت المحتجون الفرصة لتوجيه انتقاداتهم إلى الأنظمة العربية، حيث ردّدوا شعارات عديدة في هذا السياق، من قبيل: "من الرياض إلى الرباط، الأنظمة تحت السباط"، و"لا تطبيع لا استسلام، فلسطين إلى الأمام"..

كما رفع المشاركون في الوقفة التضامنية العلم الفلسطيني ولافتات كُتب عليها "المجد والخلود لشهداء القضية الفلسطينية، والخزي والعار للكيان الصهيوني وعملائه"، و"ندين بشدة تواطؤ الإمبريالية والأنظمة العربية العميلة للكيان الصهيوني، ونحيي عاليا كفاح الشعب الفلسطيني البطل"..

وعبّر المشاركون في هذه الوقفة عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وشهدائه، من خلال ترديد شعارات، من قبيل: "يا شهيد ما ننساك، بالأبيض والأخضر كفّناك"، و"أبدا لن نركع، لن يرهبنا صوت المدفع"..

وختم المحتجون وقفتهم التضامنية بإحراق العلمين الأمريكي والإسرائيلي، وترديد شعار: "أنا جمرة، سأحرقهم كما أحرقوك يا فلسطين"، مع إلقاء كلمة باسم المنظمين، أُشيرَ فيها إلى أن "الوقفة مهما كان حجمها فهي رمزية بالمقارنة مع التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني وما زال يقدمها. ويأتي الشكل التضامني تخليدا للذكرى الـ42 ليوم الأرض، التي تؤرخ لانتفاضة الشعب الفلسطيني سنة 1976 ضد مصادرة أراضيه من طرف الكيان الصهيوني".