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الرئيسية | جهات | مجلس الشرق ينجز ألف كلمتر من المسالك الطرقية

مجلس الشرق ينجز ألف كلمتر من المسالك الطرقية

مجلس الشرق ينجز ألف كلمتر من المسالك الطرقية
هسبريس من وجدة
السبت 31 مارس 2018 - 12:18

بلغت المسالك الطرقية، التي أنجزتها الآليات الخاصة بمجلس جهة الشرق، إلى غاية هذه الفترة من سنة 2018، أزيد من 1000 كلم، شملت أقاليم وجدة والدريوش والناظور وبركان وفكيك، من أجل تسهيل وتأمين حركة الساكنة والتخفيف من معاناتها في التنقل؛ في إطار البرنامج المسطر من طرف مجلس الجهة لهذا الغرض، في انتظار أن تشمل هذه العملية أقاليم جرادة وكرسيف وتاوريرت، انطلاقا من منتصف هذا العام.

ويراهن مجلس جهة الشرق على إنجاز أزيد من 2500 كلم، قبل نهاية الولاية الحالية، التي يترأسها عبد النبي بعوي، في إطار البرنامج المسطر من طرف مجلس الجهة باستغلال الآليات والشاحنات التي توجد في ملكية المجلس بهدف تثبيت الساكنة، وتوفير جميع الاحتياجات الضرورية لها، من خلال دعم وتعزيز البنيات التحتية، وعلى وجه الخصوص تقوية الشبكة الطرقية بفتح مسالك جديدة.

وأكد بعوي أن "برنامج فتح المسالك الطرقية بالجماعات الترابية لجهة الشرق سيهم أزيد من 2500 كلم، من أجل تسهيل وتأمين تحركات الساكنة، والتخفيف من معاناتها في التنقل، بالإضافة إلى استفادة هذه الجماعات من مشاريع تنموية أخرى مبرمجة في مجالات مختلفة"، مشيرا إلى أن هذه التدخلات كانت في مناطق جبلية جد وعرة، كان يتعذر على الراجلين الوصول إليها، في حين تصلها اليوم سيارات الإسعاف والنقل المدرسي.

وأشار بعوي إلى أنه سيتم العمل على إنجاز المنشآت الفنية على مستوى المسالك الطرقية التي تم فتحها، من خلال شراكة بين مجلس جهة الشرق والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية، مضيفا أن الأشغال ستنطلق قريبا، خصوصا في الجماعات التي تعد جاهزة.

وعبر سكان المناطق المستفيدة عن امتنانهم لهذه الالتفاتة من طرف مجلس جهة الشرق، التي ستساهم في فك العزلة عنهم، خاصة في فصل الشتاء.

وإلى جانب برنامج فتح وتوسعة المسالك الطرقية بالجماعات القروية لجهة الشرق، استفادت الساكنة من مجموعة من المشاريع التنموية، التي تروم تعزيز وتطوير البنيات التحتية، والرفع من جودة الخدمات الأساسية، خاصة بالعالم القروي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - rash السبت 31 مارس 2018 - 12:30
اشمن مسالك أولا كذوب... انجزوا طرقات حقيقية للشعب
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0
2 - من احد ساكنة بني درار السبت 31 مارس 2018 - 12:43
السلام عليكم.بارك الله فيك سي عبد النبي وكثر من امثالك.واقول لك مزيدا من العمل الجاد ولا تنتظر الشكر من العباد ولا تأبه للحساد وانتظر النصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى.مزيدا من الإنجازات بحول الله واجعل قاسم ذراعك الأيمن وتوكلوا على الله وقوموا بهذه الأعمال خالصة لله تعالى وستجدون يد الله معكم.
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-5
3 - Oujdi السبت 31 مارس 2018 - 12:44
Merci pour la société de Mr Bioui de tout le travail qu'elle fait pour la région de l'oriental
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4 - berkani السبت 31 مارس 2018 - 12:52
chapeau Mister BIOUI. wafakakom allah
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-5
5 - كريم السبت 31 مارس 2018 - 12:58
مسالك طرقية ترابية أين اسفلت أين أين هاته 1000 كلم مع أول قطرات الغيث ستصبح في خبر كان
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5
6 - rabii السبت 31 مارس 2018 - 13:01
Bravo à monsieur Bioui. Un homme qui se respecte et un responsable qui honore et assure ses fonctions.
J'espère que vous seriez toujours président de cette région.
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-5
7 - نوراليقين السبت 31 مارس 2018 - 13:21
واحدة من الجهات النشيطة على مستوى المشاريع التنموية هي جهة الشرق.

وفقكم الله يا مجلس الجهة.

(في إطار كلمة شكر وعرفان، بدل النقد بدون فائدة)
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-1
8 - KAMAL السبت 31 مارس 2018 - 13:31
لقد رأيت فيديو الأشغال وتأترت كثيرا لأن أعمالا بسيطه يمكن أن تدخل السعاده للناس وتغير حياتهم ،فالمغرب لايحتاج لأموال ضخمه و أشغال عملاقه لينهض ويتقدم و إنما يحتاج لأراده حسنه و وطنيه صحيحه وصادقه فعندما تكون الإراده للمسؤول و المنتخب و الموظف على خدمة بلده كما يخدم بيته و عائلته الخاصه حين إذن يمكن أن تقوم تنميه حقيقيه في كل أرجاء الوطن ففك المسالك الطرقيه و إيصال الماء الصالح لشرب و الكهرباء وبناء دور الصحه و المدارس تحتاج فقط لأناس لهم غيره وحب لوطنهم
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