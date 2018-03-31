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كُتّاب وآراء
مجلس الشرق ينجز ألف كلمتر من المسالك الطرقية
بلغت المسالك الطرقية، التي أنجزتها الآليات الخاصة بمجلس جهة الشرق، إلى غاية هذه الفترة من سنة 2018، أزيد من 1000 كلم، شملت أقاليم وجدة والدريوش والناظور وبركان وفكيك، من أجل تسهيل وتأمين حركة الساكنة والتخفيف من معاناتها في التنقل؛ في إطار البرنامج المسطر من طرف مجلس الجهة لهذا الغرض، في انتظار أن تشمل هذه العملية أقاليم جرادة وكرسيف وتاوريرت، انطلاقا من منتصف هذا العام.
ويراهن مجلس جهة الشرق على إنجاز أزيد من 2500 كلم، قبل نهاية الولاية الحالية، التي يترأسها عبد النبي بعوي، في إطار البرنامج المسطر من طرف مجلس الجهة باستغلال الآليات والشاحنات التي توجد في ملكية المجلس بهدف تثبيت الساكنة، وتوفير جميع الاحتياجات الضرورية لها، من خلال دعم وتعزيز البنيات التحتية، وعلى وجه الخصوص تقوية الشبكة الطرقية بفتح مسالك جديدة.
وأكد بعوي أن "برنامج فتح المسالك الطرقية بالجماعات الترابية لجهة الشرق سيهم أزيد من 2500 كلم، من أجل تسهيل وتأمين تحركات الساكنة، والتخفيف من معاناتها في التنقل، بالإضافة إلى استفادة هذه الجماعات من مشاريع تنموية أخرى مبرمجة في مجالات مختلفة"، مشيرا إلى أن هذه التدخلات كانت في مناطق جبلية جد وعرة، كان يتعذر على الراجلين الوصول إليها، في حين تصلها اليوم سيارات الإسعاف والنقل المدرسي.
وأشار بعوي إلى أنه سيتم العمل على إنجاز المنشآت الفنية على مستوى المسالك الطرقية التي تم فتحها، من خلال شراكة بين مجلس جهة الشرق والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية، مضيفا أن الأشغال ستنطلق قريبا، خصوصا في الجماعات التي تعد جاهزة.
وعبر سكان المناطق المستفيدة عن امتنانهم لهذه الالتفاتة من طرف مجلس جهة الشرق، التي ستساهم في فك العزلة عنهم، خاصة في فصل الشتاء.
وإلى جانب برنامج فتح وتوسعة المسالك الطرقية بالجماعات القروية لجهة الشرق، استفادت الساكنة من مجموعة من المشاريع التنموية، التي تروم تعزيز وتطوير البنيات التحتية، والرفع من جودة الخدمات الأساسية، خاصة بالعالم القروي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
J'espère que vous seriez toujours président de cette région.
وفقكم الله يا مجلس الجهة.
(في إطار كلمة شكر وعرفان، بدل النقد بدون فائدة)