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طنجة أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة

طنجة أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 31 مارس 2018 - 14:31

شهدت عدد من المدن المغربية تساقطات مطرية خلال الـ24 ساعة المنصرمة، حيث سجلت بكل من طنجة وتطوان والشاون والعرائش والرباط وإفران وفاس ووجدة.

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:

- طنجة: 8 ملمتر

- تطوان والشاون: 3 ملمتر

- العرائش والرباط وإفران: 2 ملمتر

- فاس ووجدة: أقل من 1 ملمتر.

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