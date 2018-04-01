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الرئيسية | جهات | جمعيات تحذر من "احتقان اجتماعي" بجهة كلميم

جمعيات تحذر من "احتقان اجتماعي" بجهة كلميم

جمعيات تحذر من "احتقان اجتماعي" بجهة كلميم
هسبريس من الرباط
الأحد 01 أبريل 2018 - 12:15

في سياق الوضعية الاستثنائية التي يعيشها مجلس جهة كلميم واد نون؛ إذ لم يتمكن من تمرير أي مشروع تنموي منذ ما يربو عن سنتين، وما لها من انعكاسات سلبية على قطار التنمية بالمنطقة وكذا على ظروف عيش الساكنة، خرجت جمعيات المجتمع المدني عن صمتها لتدق ناقوس الخطر وتحذر من احتقان اجتماعي.

وقالت الجمعيات الموقعة على بيان مشترك، توصلت به جريدة هسبريس: "على إثر الوضع الكارثي الذي تعيشه جهة كلميم واد نون الذي ينذر باحتقان اجتماعي منتظر بعد رفض معارضة مجلس الجهة للمشاريع التنموية والاجتماعية، وإيمانا منا بالحفاظ على السلم الاجتماعي والتطلع لتحقيق تنمية شاملة وحقيقية كما أراد لها صاحب الجلالة، فإن الجمعيات الموقعة تعبر عن تضامنها الكامل واللامشروط مع رئيس الجهة والمكتب المسير وباقي الأعضاء الشرفاء بالمجلس ضد كل الممارسات المشينة التي عبر عنها أعضاء المعارضة"، بتعبير البيان.

وناشد النسيج الجمعوي ذاته الدولة بـ"التدخل الفوري ومحاسبة كل من تورط في رفض وعرقلة المشاريع التنموية، سواء كان منتخبا أو مسؤولا جهويا أو مركزيا، بناء على ما ورد في الخطب الملكية"، معتبرا في البيان ذاته أن الجهة وساكنتها "تعاني أصلا من ضعف التنمية، ولا تحتاج لمزيد من العراقيل، بل هي في أمس الحاجة للعمل الجدي والمتواصل".

ولم تفوت الجمعيات الموقعة على البيان المشترك الفرصة دون أن تعبر عن استنكارها لموقف أعضاء المعارضة من دعوة رئيس جهة كلميم واد نون إلى عقد لقاء تواصلي بين أعضاء المجلس لتجاوز حالة الجمود، محملة مسؤولية الوضع الذي آلت إليه الجهة للأعضاء الذين قاطعوا اللقاء التواصلي.

وعلاقة باليوم التواصلي الذي كان من المنتظر أن تجلس فيه الأغلبية والمعارضة إلى طاولة الحوار، قال مجلس جهة كلميم واد نون في بيان ذيل بتوقيعات أعضاء المكتب، توصلت به هسبريس، إن رئاسة المجلس وجهت دعوة إلى كافة أعضائه بمختلف مكوناتهم "لعقد اجتماع تواصلي يوم الخميس 22 مارس 2018 على الساعة العاشرة صباحا، قصد تدارس سبل الخروج من التعثر الذي يشوب عمل المجلس ويحول دون قيامه بالأدوار المنوطة به، وبلورة حلول متوافق عليها في إطار ما يسمح به القانون المنظم للجهات ومثيله من القوانين الجاري بها العمل".

غير أن أعضاء المكتب، حسب منطوق البيان، سجلوا، "بكل أسف، التعامل السلبي للمعارضة مع هذه الدعوة وعدم الاكتراث بأهميتها والنتائج التي يمكن أن يتمخض عنها هذا اللقاء التواصلي"، مذكرين بأن هذه المبادرة تأتي بعد سلسلة مبادرات قادها بعض أعضاء الفريق المسير، كان آخرها مبادرة يوم 02 فبراير 2018 التي تمخضت عن نتائج إيجابية، "ما فتئت أن تم نسفها والتراجع عنها، يضاف إلى ذلك مقاطعة المعارضة لجلسات دورة مارس لهذه السنة التي تمت الدعوة إليها على التوالي يومي 05 و30 مارس، ما وسع الهوة بين أعضاء المجلس وحال دون أي تقارب أو حتى تواصل بينهم، زيادة على عرقلة أشغال المجلس والحيلولة دون اشتغاله بالشكل الصحيح"، يورد البيان.

وعبر أعضاء المكتب المسير للمجلس عن تشبثهم بتماسك الأغلبية المسيرة داخل المجلس بما يخدم الصالح العام والسهر على مصالح ساكنة الجهة، عاقدين العزم على الاستمرار في خدمة هذه الجهة رغم التحديات والصعوبات التي وصفوها بـ"المفتعلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الوطنية الأحد 01 أبريل 2018 - 12:40
ليست جهة كلميم التي سيشملها الاحتقان الاجتماعي وانما كل المدن المغربية المهمشة وذلك لتعامل الدولة مع الشعب بأذن صماء مما سيشعل فتيل الفوضى والكيل بمكيالين . طفح الكأس ووصل السيل الزبى ونفذ الصبر الله يلطف بهذه البلاد
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2 - الفاطمي الكانبو.كونيتو الأحد 01 أبريل 2018 - 12:53
الهوليدينج يربح سنويا 34مليار .والناس مالقاو حتى الماء اش من تنمية.تنمية الارصدة؟ شوفو من جا الديفو
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17
3 - SAID M الأحد 01 أبريل 2018 - 13:53
مازالت دار لقمان على حالها. ألا يمكن تتغير عندنا عقول السياسيين؟ مازالت لذيهم الصراعات السياسية السلبية تحرروا وتجردوا من الأفكار العقيمة المتخلفة وأطلقوا قطار التنمية يسير.
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5
4 - رضوان الأحد 01 أبريل 2018 - 15:27
لماذا الدولة لم تتدخل مع العلم انها تعلم بكل شئ وقد اوصلو ابناء جهة كلميم اصواتهم من قنوات دولية .الا ياتي الشك مع من نتعامل في جهة كلميم الم ياتي وقت الحساب الو يحن وقف هدا العبث الم يحن تطبيق خطاب صاحب الجلالة في ربط المسؤولية بالمحاسبة الم يحن معاقبة من يقف حتى في وجه المشاريع الملكية?? اسئلة في انتظار اجابة التطبيق على ارض الواقع وعيوني تبكي على حالك يا كلميم ...
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5 - انتم الأحد 01 أبريل 2018 - 16:00
انا عملت في هده الجهة سابقا لاسف من همشها هم اهلها
الدين تولوا تسير الجهة و الجماعات و الامور اخرى من ابناء المنطقة لايهمهم الا جمع المال ومصالحهم والغريب ان اغنياءهم ايضا القليل منهم ما يهتم بامور المنطقة
هناك مناطق في المغرب والله اهلها يعملون مافي جهدهم لتقدم بها نحو الامام
اما ان تنتظر وا الدولة ان تحل كل مشاكلكم فستبقوا في مكانكم
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