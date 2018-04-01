توقف حركة شارع يغضب تجارا في مدينة أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

قال تجار بشارع عبد الله الكنوني بحي السلام بأكادير إن "إقدام جماعة أكادير على إحداث مدار حي السلام يُعدّ سببا رئيسيا في توقف وشلل الحركة التجارية بشكل نهائي بهذا الشارع". وأكدوا، في مراسلات إلى عدد من الجهات، ضمنها جماعة أكادير ووالي جهة سوس ماسة، أن ذلك "سيؤول لا محالة للأسوأ، نظرا لكون مردوديته ضعيفة أصلا، غير أنه مصدر عيش العديد من العاطلين عن العمل".

وأوضح المتضررون أن "جل الشباب المجازين والمتخرجين من عدة مدارس، بعد أن أغلق باب الوظيفة في وجوههم، لجؤوا وتحملوا ديونا على أعناقهم لبداية مشاريع صغيرة من أجل لقمة العيش الكريم، ونظرا لأنهم أغلقوا مداخل الشارع من الجهتين كلتيهما، فقد ضعفت المردودية، وهو ما سيجعلنا نستغني عن العمل، والتوقف بصفة نهائية، ما سيكون سببا في تعطيل مجموعة من الشباب بمدينة أكادير".

وطالب التجار المتضررون من هذا الوضع، مؤازرين بعدد من الجمعيات المحلية، المصالح المعنية بـ"التدخل لدى الجهات المختصة من أجل إعادة فتح هذا الشارع من جديد لأننا نواجه إفلاسا تاما بعد إحداث هذا المدار".

وفي تصريح لهسبريس، أوضحت خولة أجنان، نائبة رئيس المجلس الجماعي لأكادير، المكلفة بالإعلام والتواصل، أن "المجلس الجماعي لأكادير لا يمكن إلا أن يكون داعما ومساندا للتجار ولغيرهم من الفئات المهنية، لدورهم الحيوي في إنعاش الحركة التجارية بالمدينة، لكن لا بد من تقديم توضيحات بخصوص موضوع الشكاية المتعلق بإغلاق شارع عبد الله كنون بحي السلام"، مشيرة إلى أن "بداية الإغلاق همَّ مدخلا واحدا للشارع، وليس جميع المداخل، ولهذا لا يمكن الحديث عن إغلاق الشارع بسبب وجود منافذ ومداخل غير المدخل الذي همه هذا الإجراء".

وأضافت المتحدثة ذاتها أنه "بالنسبة إلى إغلاق المنفذ، فقد تم على مستوى لجنة السير والجولان، التي تضم تمثيلية عن جميع المصالح الجماعية والخارجية المعنية بتنظيم السير والجولان بالمدينة، وقد جاء هذا القرار بعد تقديم طلب من قبل المصالح لأمنية، أعقبته معاينة للمكان، أثبتت أن قرار إغلاق المنفذ المعني سيكون له أثر إيجابي على حركة السير والجولان بالمنطقة المعنية"، خاتمة تصريحها بالتأكيد على أن "المجلس مستعد لاستقبال المتضررين، وفتح حوار معهم لتقديم التوضيحات اللازمة وتقريب وجهات النظر".